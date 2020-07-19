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Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

Magnussen ve Grosjean zaman cezası aldı!

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Magnussen ve Grosjean zaman cezası aldı!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Tem 2020 18:40

Kevin Magnussen ve Romain Grosjean, formasyon turu kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 10'ar saniye zaman cezası aldılar.

Formasyon turu öncesinde Kevin Magnussen'in aracında yağmur lastikleri, Romain Grosjean'ın aracında ise geçiş lastikleri vardı.

Formasyon turunun ardından hem Magnussen hem de Grosjean, takımın talimatıyla birlikte pite geldiler. İki sürücü de kuru zemin lastiklerine geçerek avantaj kazandılar.

Bir noktada üçüncü ve dördüncü sıraya kadar çıktılar. Ancak her iki sürücü de yarışın ardından formasyon turu kurallarını ihlal ettikleri için inceleme altına alındılar.

Kurallar gereği pilotlar, formasyon turunda takımdan yardım alamıyorlar. Ancak Haas, formasyon turunun ardından lastikleri değişmek için her iki sürücüsüne de pite gelme talimatı verdi.

Bu da kurallara aykırıydı.

Açıklamada şöyle denildi: "Hakemler, konuyu detaylı şekilde inceledikten sonra takımın sürücüye pite dönme konusunda talimat verdiğini belirlediler." 

F1'in sportif kurallarının 27.1 Maddesi'nde "Sürücünün yalnız ve yardımsız bir şekilde sürüş yapması zorunludur" deniyor.

Magnussen böylelikle 10. sırada finiş görmüş oldu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Takımlar Haas F1 Team
Editör Luke Smith

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