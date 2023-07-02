Magnussen ve De Vries, yarışa pit yolundan başlayacak
Haas pilotu Kevin Magnussen ve AlphaTauri'den Nyck de Vries, araçta yapılan değişikliklerden ötürü pazar günkü yarışa pit yolundan başlayacaklar.
Magnussen ve De Vries yarışa son iki sıradan başlayacaktı, bu yüzden her iki takım da araçta değişikliğe giderek, kapalı park kurallarını delmiş oldu.
Haas, Magnussen'in VF-23 aracının ayarlarını değiştirmeyi seçtiği için ceza aldı.
De Vries'in değişiklikleri çok daha kapsamlıydı. AlphaTauri, düzlüklerdeki problemden ötürü De Vries'in başta arka kanadı olmak üzere çeşitli parçalarını değiştirdi. Değişikliklerden birisi de süspansiyonda yapılan ayar değişikliği oldu.
AlphaTauri, aynı zamanda yeni bir enerji depolama birimi ve kontrol elektroniği de aldı.
De Vries güç ünitesi değişikliği sonrası grid cezası alacaktı fakat pit yolundan başlayacağı için sorun teşkil etmeyecek.
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