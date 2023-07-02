Kayıt Ol
Önceki / Resmi: Avusturya GP, 2030 sezonuna kadar takvimde! Sonraki / Avusturya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Magnussen ve De Vries, yarışa pit yolundan başlayacak

Haas pilotu Kevin Magnussen ve AlphaTauri'den Nyck de Vries, araçta yapılan değişikliklerden ötürü pazar günkü yarışa pit yolundan başlayacaklar.

Ekleyen:
Kevin Magnussen, Haas VF-23, in the pits

Magnussen ve De Vries yarışa son iki sıradan başlayacaktı, bu yüzden her iki takım da araçta değişikliğe giderek, kapalı park kurallarını delmiş oldu.

Haas, Magnussen'in VF-23 aracının ayarlarını değiştirmeyi seçtiği için ceza aldı.

De Vries'in değişiklikleri çok daha kapsamlıydı. AlphaTauri, düzlüklerdeki problemden ötürü De Vries'in başta arka kanadı olmak üzere çeşitli parçalarını değiştirdi. Değişikliklerden birisi de süspansiyonda yapılan ayar değişikliği oldu.

AlphaTauri, aynı zamanda yeni bir enerji depolama birimi ve kontrol elektroniği de aldı.

De Vries güç ünitesi değişikliği sonrası grid cezası alacaktı fakat pit yolundan başlayacağı için sorun teşkil etmeyecek.

 

paylaşım
yorumlar

Resmi: Avusturya GP, 2030 sezonuna kadar takvimde!

Avusturya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Daha fazlası
Ezel Tan
Ocon: "Alonso geçen yıldan daha iyi değil, sadece araca daha iyi"

Ocon: "Alonso geçen yıldan daha iyi değil, sadece araca daha iyi"

Formula 1
Avusturya GP

Ocon: "Alonso geçen yıldan daha iyi değil, sadece araca daha iyi" Ocon: "Alonso geçen yıldan daha iyi değil, sadece araca daha iyi"

Alonso: "Bu hafta sonu istediğimiz seviyede değildik"

Alonso: "Bu hafta sonu istediğimiz seviyede değildik"

Formula 1
Avusturya GP

Alonso: "Bu hafta sonu istediğimiz seviyede değildik" Alonso: "Bu hafta sonu istediğimiz seviyede değildik"

Avusturya'da günün pilotu Norris oldu

Avusturya'da günün pilotu Norris oldu

Formula 1
Avusturya GP

Avusturya'da günün pilotu Norris oldu Avusturya'da günün pilotu Norris oldu

Kevin Magnussen Daha fazlası
Kevin Magnussen
Magnussen: "Aston Martin'in 2023 yılında attığı adım çok şaşırtıcı"

Magnussen: "Aston Martin'in 2023 yılında attığı adım çok şaşırtıcı"

Formula 1
Emilia Romagna GP

Magnussen: "Aston Martin'in 2023 yılında attığı adım çok şaşırtıcı" Magnussen: "Aston Martin'in 2023 yılında attığı adım çok şaşırtıcı"

Magnussen: "İyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum"

Magnussen: "İyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum"

Formula 1
Avustralya GP

Magnussen: "İyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum" Magnussen: "İyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum"

Magnussen: "Ayar konusunda farklı bir yol izledik"

Magnussen: "Ayar konusunda farklı bir yol izledik"

Formula 1
Avustralya GP

Magnussen: "Ayar konusunda farklı bir yol izledik" Magnussen: "Ayar konusunda farklı bir yol izledik"

Haas F1 Team Daha fazlası
Haas F1 Team
Haas, lastik problemlerini çözmek için yeni bir çözüm deniyor

Haas, lastik problemlerini çözmek için yeni bir çözüm deniyor

Formula 1
Avusturya GP

Haas, lastik problemlerini çözmek için yeni bir çözüm deniyor Haas, lastik problemlerini çözmek için yeni bir çözüm deniyor

Hulkenberg: "Haas'ın yarış temposunu arttırması gerekiyor"

Hulkenberg: "Haas'ın yarış temposunu arttırması gerekiyor"

Formula 1
Kanada GP

Hulkenberg: "Haas'ın yarış temposunu arttırması gerekiyor" Hulkenberg: "Haas'ın yarış temposunu arttırması gerekiyor"

Alfa Romeo, Haas'ın ana sponsoru olmayı düşünüyor

Alfa Romeo, Haas'ın ana sponsoru olmayı düşünüyor

Formula 1
Kanada GP

Alfa Romeo, Haas'ın ana sponsoru olmayı düşünüyor Alfa Romeo, Haas'ın ana sponsoru olmayı düşünüyor

Son Haberler

Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu

Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu

F1 Formula 1
Avusturya GP

Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu

Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti

Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti

F1 Formula 1
Avusturya GP

Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti

FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor

FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor

F1 Formula 1
Avusturya GP

FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor

NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı!

NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı!

NAS NASCAR Cup
Chicago Street Course

NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı! NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı!

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol