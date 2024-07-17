Magnussen: "Üst üste birbirinden çok farklı iki pistte yarışarak, VF-24'ü test etmiş olacağız"

Getirdikleri güncellemelerle son yarışlarda yükselen bir performans grafiği çizen Haas, böyle devam ederse orta sıraların iddialı takımlarından biri haline gelebilir. Nico Hulkenberg son iki yarışta altıncı tamamlayarak takımına değerli puanlar kazandırdı.

Yaz arasına sadece iki yarış kala Haas pilotları Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen, takımın durumu ve gelecek yarışlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Hulkenberg Macaristan Grand Prix’si hafta sonundan önce yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Macaristan Pisti eğlenceli bir meydan okuma ve pisti seviyorum.”

“Bu pistte geçişlerin zor olması nedeniyle odak noktası hâlâ Cumartesi günü ancak birkaç iyi puan topladıktan ve yeni güncellememizle arabada iyi bir iyileşme olduğunu hissettikten sonra bunu test etmeye hazırım.”

"Şu anda iyi bir durumdayız ve takımın herkes yüksek motivasyona sahip, bu yüzden yaz tatilinden önceki son iki yarışta bunu değerlendirmeliyiz.”

Kevin Magnussen ise yaptığı açıklamada,

“Bu sezona baktığımızda gittiğimiz çoğu pistte rekabetçiydik, bu yüzden yüksek yere basma kuvveti gerektiren bu pistte de rekabetçi bir hafta sonu geçirmeyi umuyoruz.”

“Pist eğlenceli, küçük bir pist, biraz go-kart pisti gibi ve her zaman iyi bir atmosfer var - burada genellikle oldukça fazla Danimarkalı hayran bulunuyor.”

“Birbirinden çok farklı iki pistin olduğu arka arkaya iki yarış haftasına giriyoruz, biri Budapeşte'de neredeyse Monako paketimiz gibi çok yüksek yere basma kuvveti gerektiren bir pist ve diğeri Spa'da düşük yere basma kuvveti gerektiren bir pist, bu yüzden VF-24'ü gerçekten teste tabi tutmuş olacağız.” dedi.