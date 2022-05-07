Magnussen: "Umarım ilk onda kalabiliriz"

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Haas'ta Kevin Magnussen, cuma günkü ikinci seansta 10. en iyi zamanın sahibi oldu ve diğer hafta sonlarıyla benzer bir başlangıç yaptı.

Amerikalı ekibin her iki pilotu da zaman zaman hatalar yaparak pist dışına taştılar. Hatta Magnussen bir de spin attı.

Seansın ardından konuşan Magnussen, pistte sürüş yapmanın kolay olmadığını söyledi.

Haas pilotu, "Bu, ilginç bir pist. Yeni bir pisti keşfetmek her zaman için güzeldir çünkü farklı şeyler yamanız gerekir. Bu yüzden epey keyif aldım."

"Pist oldukça iyi görünüyor ancak asfalt temizlenmezse geçiş yapmak zor olacak. Yarış çizgisinin dışına çıkar çıkmaz çakıl üzerinde sürüyormuşsunuz gibi oluyor. Orası çok kirli ve çok kaygan. Fakat sanırım pist temizlenecek."

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Daha fazla sürüş sayesinde, ki diğer serilerin burada yer alıyor, biraz daha iyi olmasını umuyorum ve böylelikle uzun düşüklerde geçiş görebiliriz."

"Temiz çizgi sorunsuz ancak çizginin dışı çok kirli." dedi.

Magnussen daha sonra aracın performansına da değindi.

"Pisti öğrenmeye ve doğru dengeyi yakalamaya çalıştığımız güzel bir gündü. Fakat asfaltın durumu sürekli değiştiği için kolay değildi."

"Aracın hızlı kısımlardaki temposundan memnunum, ki normalde güçlü yanımız bu değildir."

"Bakalım cumartesi günü yavaş virajlarda daha fazlasını çıkarabilecek miyiz? Umarım ilk 10'da kalabiliriz."

"Aracı geliştirmek için çalışmalar yapacağız fakat rakiplerimiz yerinde saymayacak. Bakalım sonunda neler olacak."

Mick Schumacher ise günü 15. sırada tamamladı ve şöyle dedi: "Pistin dar bölümü gerçekten çok dar, uzun düzlükler ise çok uzun. Yani her şeyi bir karışımı var. Çizginin dışındaki bölüm ve kaçış alanları çok kaygan, eğer oraya çıkarsanız sizi etkiliyor."

"İyi bir pozisyon elde etmek için her şeyi bir araya getirmemiz ve ayarlarda doğru noktayı bulmamız gerekiyor."

"Bugün çok şey öğrendim ve öğrenecek daha çok şey var. Bu yüzden yarını sabırsızlıkla bekliyorum."