Magnussen: "Umarım Haas sözleşmemi uzatır"

Haas pilotu Kevin Magnussen'in takımıyla olan anlaşması yıl sonunda sona erecek ve sonrasında ne yapacağı bilinmiyor.

Haas'ın mevcut sürücüleriyle devam etme olasılığı yüksek görünüyor çünkü gelecek yıl da bu yılla aynı olacak. Fakat piyasada oldukça iyi sürücüler de olabilir ve bu, Haas'ın planlarını etkileyebilir.

Takımıyla 2021 yılı için sözleşme uzatma opsiyonu bulunan Magnussen, takımda kalmak istediğini açıkça belirtti.

BT gazetesine konuşan Magnussen, “Takımın sözleşmeyi uzatma opsiyonu var. Haas F1'in önümüzdeki yıllarda benim için harika bir seçenek olacağını düşünüyorum."

"2021'de getirilecek bütçe sınırı, takımımızın şu an harcadığından daha büyük bir miktara sahip olacak fakat rakiplerimizin pek çok maliyetleri düşürmek zorunda kalacak. Bu da durumun biraz daha eşitlenmesine yardımcı olacak."

"Yarışa dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu arayı iyi kullandım, eşimle zaman geçirdim ama antrenman yapmayı unutmadım."

"Şimdi en sevdiği oyuncağı geri almayı hayal eden bir çocuk gibi hissediyorum." dedi.

Beklentileri sorulduğunda Magnussen, "Yeni aracımız kışın umut vericiydi ve geçen yıl bizi olumsuz etkileyen bazı sorunları çözmeyi başardığımız anlaşılıyordu." yanıtını verdi.

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