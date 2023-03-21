Magnussen: "Umarım aynı performansı Melbourne'de de sergileriz"
Haas pilotu Kevin Magnussen, puanla ayrıldığı Suudi Arabistan GP performansını Melbourne'e taşımalarını umut ediyor.
Danimarkalı pilot, gerilerden başladığı yarışta güçlü bir sürüş çıkardı ve son bölümde Yuki Tsunoda'yı baskı altına alıp, Japon sürücüyü zor ama güzel bir atakla geçti.
Damalı bayrağı 10. sırada gören Magnussen, Haas'a bu yılki ilk puanını getirmiş oldu ve sonraki yarışlar için umut verdi.
Ancak Magnussen, net bir yorum yapmadan önce Melbourne'de güçlü bir performans sergilemelerini umut ediyor.
Magnussen, "Bu bizim için çok önemli bir puan. Hafta sonu pek iyi başlamadı ama gidişatı tersine çevirmeyi başardık."
"Yarış sorunsuz başladı, lastiklerin durumunu, özellikle daha sert hamurları çok iyi idare ettim. Sert lastiği Tsunoda'dan daha uzun süre kullanmama rağmen daha iyi durumdaydı."
Kevin Magnussen, Haas VF-23
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Yarış sonunda onu geçmeyi başardım ve bir puan kazandım.”
"Yuki'ye yaptığım atak güzeldi! Yarışın çoğunda, sadece aracını pistte doğru konuma getirerek ataklarımı püskürtmeyi başardı. Son virajdan hep iyi şekilde çıktı ve 1. virajda savunma yapma şansı buldu."
"Fakat sonunda önüne geçtim ve bu yüzden çok mutluyum. Sanırım bu hafta sonu takımla beraber, ayar anlamında iyi bir adım atmayı başardık. Lastik aşınması Bahreyn'den çok daha düşüktü, bu yüzden mutlu olmak için iyi bir nedenimiz var."
"Gerçekten ilerleme kaydettiğimizi hissediyorum ve umarım bunu Melbourne'de ya da gelecek yarışlarda doğrulayabiliriz."
"Aşınmanın daha yüksek olduğu pistleri bekleyeceğiz ve o zaman aracı gerçekten gelişip gelişmediğini göreceğiz. Fakat şu noktada mutluyuz." dedi.
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