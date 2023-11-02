Magnussen ulaşım sorunları nedeniyle perşembe günü Brezilya'ya gelemedi
Haas sürücüsünün basın toplantısına katılması planlanıyordu fakat uçuşu iptal olduğu için perşembe günkü basın toplantısını kaçırdı.
Kevin Magnussen, diğer sürücülerin aksine perşembe günü padokta değildi ve Haas'ı sadece Nico Hulkenberg temsil etti.
Haas pilotunun basın toplantısına katılması planlanıyordu fakat uçuşu iptal olduğu için şehre gelemedi.
Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Lance Stroll ve Lando Norris ile birlikte ana basın toplantısında yer alması gereken Danimarkalı sürücü, etkinliği kaçırdı ve yarın sabahtan önce burada olamayacak.
Magnussen'in cuma günkü seanslara sorunsuz şekilde katılması bekleniyor.
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