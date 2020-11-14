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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Magnussen: "Türkiye GP kaotik bir yarış olacak"

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Magnussen: "Türkiye GP kaotik bir yarış olacak"
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, Editör

Haas F1 pilotu Kevin Magnussen ve Romain Grosjean, cuma günkü antrenmanların ardından yarışla ilgili açıklamalarda bulundular.

İstanbul Park pistinin asfaltı geçtiğimiz haftalarda tamamen yenilendi ve asfalt üzerinde çok fazla sürüş yapılmadı.

Dün soğuk hava ve sert lastiklerin birleşmesiyle birlikte pist çok kaygandı ve sürücüler seansların ardından asfaltı sert şekilde eleştirdiler.

Haas F1 pilotu Kevin Magnussen, cuma gününün ardından Motorsport.com mikrofonlarına konuştu ve pazar günü kaotik bir yarış olabileceğini belirtti.

Danimarkalı pilot, "Muhtemelen çok kaygan bir yarış olacak. Bence bu durum yarışmayı zorlaştıracak, çünkü geçiş yapmak için hattın dışına çıkmalı ve sonra aracı frenleyip durdurmaya çalışmalısınız. Belki kaotik bir yarış olabilir."

"Hattın dışına çıktığınızda frenlemek neredeyse imkansız. 12. viraj gibi bazı virajlarda, yani arka düzlüğün sonunda, frenlemeyi birkaç metre kaçırırsanız, aniden buzda sürüyormuşsunuz gibi oluyor. Bu yüzden durum çok tuhaf. Çok hassas davranmanız gerekiyor. Dediğim gibi şartlar çok ilginç." dedi.

Romain Grosjean ise şunları ekledi: "Sadece bir yarış hattı var, bu yüzden geçiş ya da benzeri şeyler yapmak zor olacak çünkü eğer hattın dışındaysanız tutuş seviyesi bu sabahki seviyeye geri dönecek. Sanırım şu anda yaptığımızdan 10 ila 12 saniye daha yavaş." 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Kemal Şengül

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