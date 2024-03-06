Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Suudi Arabistan GP

Magnussen: "Tek turda kendimi geliştirmem gerekiyor"

Haas pilotu Kevin Magnussen, özellikle tek turda araçtan daha fazlasını alması gerektiğinin farkında.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Kevin Magnussen, Haas VF-24

Kevin Magnussen, Haas VF-24

Sam Bloxham / Motorsport Images

Haas, Bahreyn'de geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir hafta sonu geçirdi ve araçtan daha fazlasını almayı başardı.

Özellikle yarış temposunda gayet iyi bir Haas vardı.

Bu hafta sonu yapılacak Suudi Arabistan GP öncesi konuşan Magnussen, "Bahreyn olumlu bir yarıştı. Testler de iyi geçti, sanırım araçla ilgili iyi bir his yakaladık. Geçen yıl sahip olduğumuz bazı zayıflıkları gördük, en azından ilk bakışta bunların biraz iyileştiğini gördük."

"Elbette bu sadece ilk yarış, çok fazla sonuca varmak zor. Fakat en azından o yarışta ilerleme kaydettiğimizi hissettik."

"Buradaki pist lastikler için çok zor değil, bu açıdan bir sonuca varmak için en iyi yer olduğunu düşünmüyorum. Ancak kesinlikle odak noktamız pazar günleri iyi olmak." dedi.

Ruh halinin daha mı pozitif olduğu sorusuna Magnussen, "Evet, iyi hissettiriyor. Yani, yarış eğlenceliydi. Yarıştığım adamlara kıyasla dezavantajlı olmamak büyük bir rahatlamaydı."

"Strateji ve lastik ömrü konusunda eşit olduğumu hissettim. Bazı hamleler yapabiliyorsunuz ve bunlar işe yarıyor; bu gerçekten büyük bir rahatlama sağlıyor."

Kevin Magnussen, Haas VF-24

Kevin Magnussen, Haas VF-24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Geçen yıl hamleler yapıyordunuz, birinin önüne geçiyordunuz ama bunun gerçekten önemli olmadığını biliyordunuz. Şimdi ise bunlar fark yaratıyor. Bu da yarışı çok daha eğlenceli ve ödüllendirici kılıyor."

"Ayrıca bu yıl için iyi işaretler olduğunu hissediyorum. Yine de birkaç yarış daha yapmamız ve sonra nerede olduğumuzu görmemiz gerekiyor." dedi.

Fakat Magnussen'in tek turda kendisini geliştirmesi gerektiği de ortada.

Magnussen, "Bu ilerleme kaydetmem gereken bir alan. O tek turu araçtan çıkarmalıyım... Öte yandan her şey yarış koşullarında gerçekten iyi gidiyor. O yüzden bu kısımda bir şey kaybetmek istemiyorum."

"Sanırım sürüş tarzım, aracı  ayarlama şeklim, daha çok yarışa dayalı. Fakat aracın içinde daha fazlası olduğunu bildiğim halde Q1'de elenmeye bu kadar yakın olmak istemiyorum ve sıralamalarda da en iyisini yapmak istiyorum."

"Yine de her şey bir uzlaşma meselesi. Puan yarışta veriliyor, bu yüzden her zaman odak noktam bu olacak." dedi.

Bu hafta sonu ne beklediği sorusuna Magnussen, "Burası aero anlamda farklı bir pist, çok daha hızlı, yüksek tempolu bir pist. Bakalım hâlâ rekabetçi olabilecek miyiz? Fakat kesinlikle Bahreyn'den çıkarken geçen yıla kıyasla çok daha iyi hissediyoruz."

"Birkaç takımın kötü bir hafta sonu geçirmiş olabileceğinin ve Bahreyn'de iyi olmadıklarının farkındayız. Bakalım burada o kadar rekabetçi olabilecek miyiz?" cevabını verdi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Resmi: Bob Bell, Aston Martin'e katıldı!
Sonraki haber Prost: "Genç sürücüler arasında şampiyonluk için gerekli tüm niteliklere sadece Verstappen sahip"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "Red Bull'da mutluyum ama hiçbir şeye %100 hayır demiyorum"

Verstappen: "Red Bull'da mutluyum ama hiçbir şeye %100 hayır demiyorum"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Verstappen: "Red Bull'da mutluyum ama hiçbir şeye %100 hayır demiyorum" Verstappen: "Red Bull'da mutluyum ama hiçbir şeye %100 hayır demiyorum"
Leclerc: "2023'ten daha iyi durumdayız fakat Max hâlâ önde"

Leclerc: "2023'ten daha iyi durumdayız fakat Max hâlâ önde"

Formula 1
Leclerc: "2023'ten daha iyi durumdayız fakat Max hâlâ önde" Leclerc: "2023'ten daha iyi durumdayız fakat Max hâlâ önde"
Alonso: "Red Bull ve Mercedes'in listesinde olmalıyım"

Alonso: "Red Bull ve Mercedes'in listesinde olmalıyım"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Alonso: "Red Bull ve Mercedes'in listesinde olmalıyım" Alonso: "Red Bull ve Mercedes'in listesinde olmalıyım"

Son Haberler

Famin: "Alpine'in performansı kabul edilemez"

Famin: "Alpine'in performansı kabul edilemez"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Famin: "Alpine'in performansı kabul edilemez" Famin: "Alpine'in performansı kabul edilemez"
Tsunoda: "Zor anlarda kendimi kontrol etmeyi öğrenmem gerekiyor"

Tsunoda: "Zor anlarda kendimi kontrol etmeyi öğrenmem gerekiyor"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Tsunoda: "Zor anlarda kendimi kontrol etmeyi öğrenmem gerekiyor" Tsunoda: "Zor anlarda kendimi kontrol etmeyi öğrenmem gerekiyor"
Mercedes, aşırı ısınma sorunundaki "gizemi" çözmeye çalışıyor

Mercedes, aşırı ısınma sorunundaki "gizemi" çözmeye çalışıyor

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Mercedes, aşırı ısınma sorunundaki "gizemi" çözmeye çalışıyor Mercedes, aşırı ısınma sorunundaki "gizemi" çözmeye çalışıyor
Norris, FIA söylentileri hakkında: "Neyse ki ben bunlara dahil değilim"

Norris, FIA söylentileri hakkında: "Neyse ki ben bunlara dahil değilim"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Norris, FIA söylentileri hakkında: "Neyse ki ben bunlara dahil değilim" Norris, FIA söylentileri hakkında: "Neyse ki ben bunlara dahil değilim"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye