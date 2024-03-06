Magnussen: "Tek turda kendimi geliştirmem gerekiyor"

Haas, Bahreyn'de geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir hafta sonu geçirdi ve araçtan daha fazlasını almayı başardı.

Özellikle yarış temposunda gayet iyi bir Haas vardı.

Bu hafta sonu yapılacak Suudi Arabistan GP öncesi konuşan Magnussen, "Bahreyn olumlu bir yarıştı. Testler de iyi geçti, sanırım araçla ilgili iyi bir his yakaladık. Geçen yıl sahip olduğumuz bazı zayıflıkları gördük, en azından ilk bakışta bunların biraz iyileştiğini gördük."

"Elbette bu sadece ilk yarış, çok fazla sonuca varmak zor. Fakat en azından o yarışta ilerleme kaydettiğimizi hissettik."

"Buradaki pist lastikler için çok zor değil, bu açıdan bir sonuca varmak için en iyi yer olduğunu düşünmüyorum. Ancak kesinlikle odak noktamız pazar günleri iyi olmak." dedi.

Ruh halinin daha mı pozitif olduğu sorusuna Magnussen, "Evet, iyi hissettiriyor. Yani, yarış eğlenceliydi. Yarıştığım adamlara kıyasla dezavantajlı olmamak büyük bir rahatlamaydı."

"Strateji ve lastik ömrü konusunda eşit olduğumu hissettim. Bazı hamleler yapabiliyorsunuz ve bunlar işe yarıyor; bu gerçekten büyük bir rahatlama sağlıyor."

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Geçen yıl hamleler yapıyordunuz, birinin önüne geçiyordunuz ama bunun gerçekten önemli olmadığını biliyordunuz. Şimdi ise bunlar fark yaratıyor. Bu da yarışı çok daha eğlenceli ve ödüllendirici kılıyor."

"Ayrıca bu yıl için iyi işaretler olduğunu hissediyorum. Yine de birkaç yarış daha yapmamız ve sonra nerede olduğumuzu görmemiz gerekiyor." dedi.

Fakat Magnussen'in tek turda kendisini geliştirmesi gerektiği de ortada.

Magnussen, "Bu ilerleme kaydetmem gereken bir alan. O tek turu araçtan çıkarmalıyım... Öte yandan her şey yarış koşullarında gerçekten iyi gidiyor. O yüzden bu kısımda bir şey kaybetmek istemiyorum."

"Sanırım sürüş tarzım, aracı ayarlama şeklim, daha çok yarışa dayalı. Fakat aracın içinde daha fazlası olduğunu bildiğim halde Q1'de elenmeye bu kadar yakın olmak istemiyorum ve sıralamalarda da en iyisini yapmak istiyorum."

"Yine de her şey bir uzlaşma meselesi. Puan yarışta veriliyor, bu yüzden her zaman odak noktam bu olacak." dedi.

Bu hafta sonu ne beklediği sorusuna Magnussen, "Burası aero anlamda farklı bir pist, çok daha hızlı, yüksek tempolu bir pist. Bakalım hâlâ rekabetçi olabilecek miyiz? Fakat kesinlikle Bahreyn'den çıkarken geçen yıla kıyasla çok daha iyi hissediyoruz."

"Birkaç takımın kötü bir hafta sonu geçirmiş olabileceğinin ve Bahreyn'de iyi olmadıklarının farkındayız. Bakalım burada o kadar rekabetçi olabilecek miyiz?" cevabını verdi.