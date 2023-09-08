Magnussen: "Takım her zamankinden daha iyi bir yerde"

Magnussen, Monza'daki yarışa 19. sıradan start aldı. Haas pilotu, yarışa orta yerine sert lastiklerle başlayarak kumar oynayan üç pilottan biriydi.

Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas bu stratejiyi güçlü yarış çıkarmak ve puan kazanmak için kullanırken, Magnussen takım arkadaşı Nico Hulkenberg'in ardında 18. oldu.

Amaç, sert lastiklerle uzun bir açılış stinti yapmak ve muhtemelen kapanış turlarına kadar durmamaktı.

Ancak genel yol tutuş eksikliği, Magnussen'in 12. tur gibi erken bir zamanda pite girmesi; iki pit stop stratejisine geçmek zorunda kalması ve yarışını etkili bir şekilde mahvetmesi anlamına geliyordu.

Autosport'un lastik kumarıyla ilgili sorusuna Magnussen, "İşe yarayabilirdi ama hiç yol tutuşumuz yoktu."

"Araç o kadar dengesizdi ki hiç şansımız yoktu. Yani, ön kanat bizim için yeterli değildi; kanat yeterince aşağıya inemedi. Korkunçtu, gerçekten kötüydü."

"Demek istediğim, ilk sert lastikle yarış sonuna kadar gidip belki geç bir güvenlik aracı ummayı ya da [Alex] Albon'un Melbourne'da yaptığı gibi bir şey yapmayı konuşuyorduk. Ama hiç şansımız yoktu."

Magnussen pistte yapılacak iyileştirmeler için beklemek zorunda olduğunu kabul ediyor.

Esteban Ocon, Alpine A523, Kevin Magnussen, Haas VF-23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Arka planda çalışmalar yapılıyor ve bu parçaları araca getirene kadar sabırlı olmamız gerekiyor."

"Günün sonunda yapmamız gereken bir iş var ve o parçaları alana kadar buna devam etmeliyiz. Şu anda sahip olduklarımız için ağlayamayız, bunlarla çalışmalı ve ne kadar zor görünürse görünsün her zaman bir şeyler elde etmeye çalışmalıyız."

Danimarkalı pilot Haas'ın tarihindeki en iyi durumda olduğuna inanıyor.

"Ben hâlâ takımın her zamankinden daha güçlü bir yerde olduğuna inanıyorum."

"Muhtemelen sahip olduğumuz en zayıf araçlardan birine sahip olmamız bir paradoks."

"Takımda gördüğüm güçlü temelle çok daha iyisini yapabileceğimizi ve yapacağımızı düşünüyorum."

"Yani bu gerçekten bir sabır oyunu. Şu anda her şey, elimizde olanlarla devam etmek ve daha iyi şeyler beklemekle ilgili."

Kendi katkısının ne olacağı sorulduğunda ise Magnussen, şunları söyledi: "Bence takıma destek olmak ve ihtiyaç duyulan tüm geri bildirimleri vermek için orada olmak önemli. Aynı zamanda sadece iyi niyetli olmak ve onların huzurlu bir şekilde işlerini yapmalarını sağlamak gerek."