Magnussen: “Takım bir noktada panikledi”

İlk yarışlarda iyi görünse de güncellemelerde yanlış yöne giden Amerikalı ekip, sezonu dokuzuncu sırda noktaladı

Kevin Magnussen genel görüşün aksine, sorunların lastikle değil, yeterince verimli olmayan aerodinamik olduğunu söyledi.

Magnussen: “Bahreyn yarışında bir sorun yaşadığımız belli oldu, ama çok garip görünüyordu, çünkü kış testlerinde ve ilk yarışta aracımız çok hızlıydı.”

“Bahreyn sıralama turlarında son bölüme kaldık... Altıncı veya öyle bir şeydik. Şimdi hangi pozisyonda olduğunu hatırlamıyorum ama yarışta tamamen geride kaldık.”

“O andan itibaren, takım biraz panikledi çünkü sorunların gerçek nedenini bulamadık. Lastiklere çok dikkat ettik ve tüm problemler için lastiği suçladık, ama biraz daha farklı bir şey olduğu ortaya çıktı. Sorunlarımız aerodinamik ile ilgiliydi. Açık şekilde yeterince verimli değildi ve araç hem dengesiz hem de istikrarsız davrandı.”

“Bu sorun çok büyük bit hayal kırıklığı yarattı, çünkü sıralama turlarında çok hızlıydık, ama yarışlarda yeterince hızlı değildik ve bu beni gerçekten üzdü. İyi başladım, ancak rakiplerimi zorlamak yerine, geridekileri arkamda tutabilmek için her türlü çabayı gösterdim.”

“Bir pilot her türlü şartta öğreniyor, ancak çok fazla sorun olduğunda, pek çok şeyi anlamaya başlıyorsunuz. Bu, mükemmel bir aracı sürerek elde edilemeyecek güç ve deneyim sunuyor. Bir bakıma, geçen sezon ben ve takım için olumlu geçti.” dedi.