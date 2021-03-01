Magnussen: "Takım arkadaşlarımla aynı aracı paylaşmak daha zevkli"

Dayanıklılık yarışlarındaki takım arkadaşları, Formula 1'in aksine aynı aracı paylaşıyorlar ve birlikte galibiyete ulaşmaya çalışıyorlar.

Oysa F1 başta olmak üzere tek koltuklu yarışların hepsinde bir pilotun en büyük rakibi takım arkadaşı.

Son yıllarda F1'de yarışan ve artık IMSA'ya geçen Kevin Magnussen, takım arkadaşlarıyla aynı aracı sürme fikrinin kendisini heyecanlandırdığını ve Daytona'da bundan epey keyif aldığını dile getirdi.

Magnussen, WEC Talk podcast'inde "Takım arkadaşlarımla birlikte çalışma fırsatını seviyorum ve birbirimizle savaşmıyoruz. Tam tersi olduğunda, takımdaki atmosfer bazen düşmanca oluyor, özellikle Formula 1'deki durum bu. Formula 1'de sahip olduğunuz takım arkadaşı, her seansın ardından onunla karşılaştırıldığınız için en büyük düşmanınızdır."

"Formula 1'de farklı takımlarda yarışan sürücüleri birbirleriyle kıyaslayamazsınız. Bu imkansız bir şey. Bu nedenle eğer kariyerinizi ilerlemek ve dikkat çekmek istiyorsanız, öncelikle takım arkadaşınızın önüne geçmek zorundasınız. Atmosfer çok zor ve bunun içinde çalışmanız gerekiyor."

"Örneğin Haas F1'deki takım arkadaşım Romain Grosjean ile iyi dosttum, ancak her ikimiz de kokpitin dışında çok iyi anlaşsak da, kariyerlerimizi ilerletebilmek için birbirimizi yok etmemiz gerektiğini biliyorduk."

"Bu, gereksiz bir gerilim yarattı." dedi.