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Magnussen: "Suudi Arabistan'da yarışma kararı ortaktı"

Kevin Magnussen, Suudi Arabistan'da yarışmayı kabul etmek için sürücülerin "ortak bir çaba" gösterdiğini söyledi.

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Magnussen: "Suudi Arabistan'da yarışma kararı ortaktı"
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Sürücüler, Cidde pistine yakın bir yakıt tesisine yapılan füze saldırısının ardından CEO Stefano Domenicali de dahil olmak üzere F1 yetkilileriyle dört saatlik bir görüşme yaptılar.

Çoğu sürücünün, takım patronları toplantıya katılmadan önce yarışa devam etmek konusunda isteksiz olduğu bildirildi ancak Haas pilotu Magnussen, yarışma kararının "ortak bir çaba" olduğunu söyledi.

Danimarkalı, "Gerçekten bir araya gelip konuşabildiğimizi ve ortak bir çaba göstererek birlikte çalışabildiğimizi görmek harikaydı."

"Elbette hoş bir durum değildi ve kimse rahat hissetmedi. Herkesin korkuları ve endişeleri vardı. Bu yüzden toplantı yapmak iyi oldu."

"Çok uzun sürdü ama çok şey öğrendik ve oradan biraz daha bilgili ayrıldık." dedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, sürücüleri yarışmaları için "zorladıkları" fikrini reddetti.

Wolff, "Bizim tarafımızdan hiçbir zorlama olmadı."

"Takım patronları ile sürücüler görüştüğünde, makul bir şekilde konuşulduğunu ve hiçbir baskı olmadığını düşünüyorum. Belki bu farklı bir şekilde algılanmış olabilir."

"Sonuçta, gösteri muhteşemdi ve spor olarak sunduklarımız harikaydı. Bence sporun yapması gereken bu." dedi.

Domenicali de, grand prix'yi iptal etmeme kararının ardından, F1'in etiğe kıyasla paraya seçtiği düşüncesini reddetti.

"Dürüst olmak gerekirse, kimse etiğimizi sorgulayamaz. Bu göz önünde bulundurulması gereken her şeyi değerlendirmekle alakalı."

"Yaptıklarımızın her zaman olumlu bir etkisi olmasına dikkat ediyoruz."

"Bunu her zaman göz önünde bulunduracağız."

Buna rağmen, bazı sürücüler Suudi Arabistan'a dönmek konusunda çekincelerini dile getirdiler ve Lewis Hamilton, "ülkeden gitmek için sabırsızlandığını" söyledi.

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