Magnussen: "Sprint yarışları grid dizilimini belirlemezse formatın geleceği var"
Kevin Magnussen, getirdiği belirsizlik nedeniyle sprint yarışlarını sevdiğini, ancak grid dizilimini belirlemediği takdirde daha iyi olabileceğini söyledi.
Geçtiğimiz sezon uygulamaya konan ve karışık geri bildirimler alan sprint formatı, bu sene de Imola, Avusturya ve Brezilya olmak üzere üç yarışta uygulandı.
Pilotlar sprint hakkında ikiye bölünmüş durumda, özellikle Max Verstappen ve Lando Norris gibi isimler sprint yarışlarında kimsenin risk almadığını söyleyerek formatı eleştirdiler.
Sprint yarışlarına iyi yaklaşan isimler de var. Bunlardan biri olan Magnussen, eleştirilere de belli derecelerde katılıyor.
Magnussen, "Sprint yarışlarını belli derecelerde seviyorum. Max iyi bir noktaya parmak bastı, sprint yarışı grid pozisyonunu belirlediği için herkes çok az risk alıyor."
"Dolayısıyla sprint yarışları ile grid dizilimini belirlemeyi bırakabilirsek formatın geleceği var."
"Formata dair sevmediğim bir diğer nokta ise sadece bir seansın ardından sıralama turlarına çıkmamız, bu üstümüzdeki baskıyı arttırıyor ve aracı hızlıca ayarlamamızı gerektiriyor."
"Üç antrenman biraz fazla. Bu nedenle sprint formatını seviyorum."
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