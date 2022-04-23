Magnussen, sprint yarışında yanlış lastiği seçtikleri için pişman

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Magnussen, 21 turluk sprint yarışında takım arkadaşı Mick Schumacher ve Williams pilotu Nicholas Latif ile orta hamurda başlayan üç sürücüden biriydi.

Magnussen, startta Daniel Ricciardo ve Sergio Perez'in önünde kalarak dördüncü sırayı koruyabilse de, kısa bir süre sonra orta hamur lastiğin, arkasında yumuşak hamurda olan pilotlara karşı yeterince tempo vermediğini fark etti.

Magnussen, sekizinci turda Perez'e geçildi ve daha sonra sırasıyla Ricciardo ve Carlos Sainz'a geçildi. Magnussen, yarışın bitmesine iki tur kala yedinciliği Valtteri Bottas'a kaybetti ve damalı bayrağı sekizinci sırada gördü.

Autosport/Motorsport.com tarafından, arkasındaki araçlara karşı güçsüz hissedip hissetmediği sorulan Magnussen, şunları söyledi: "Evet, herkesi yumuşak hamurda görmek beni çok şaşırttı."

"Biz antrenmanlarda yumuşak hamuru denedik ve çok fazla performans kaybedeceğini düşündük. Bu yüzden diğer herkesi startta yumuşak hamurda görünce biraz gerildim."

"Beni yarışın ilk kısmında geçtiler çünkü daha hızlılardı. Daha sonra sonlara doğru eşitlendik."

"Fakat genel olarak, bu yarış için doğru olan yumuşak hamurdu ve bunu öğrenmiş olduk."

Danimarkalı pilot, yarışı sekizinci tamamlayarak yenilenen sprint formatı kapsamında bir puan almış oldu ve yarınki Emilia Romagna Grand Prix'sine dördüncü çizgiden başlayacak.

Magnussen, "Bir puan aldık ve yarınki yarışa sekizinci başlıyoruz."

"Normalde bundan çok mutlu olurduk."

"Yine de iyi bir hafta sonu geçirdik ve yarın için heyecanlıyız. Umarım puanlar alabiliriz." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Magnussen, hem kendisinin hem de Haas'ın, antrenmanda gördükleri performans kaybı yüzünden yumuşak hamur lastikten kaçındıklarını söyledi.

Haas pilotu, "Yaklaşık 13 tur attık ve performans kaybetmeye başladılar. Ben de bunun devam edeceğini düşündüm."

"Fakat 13. turda diğerlerine baktığımda neredeyse aynıydı. Biraz performans kaybetti ama sonrasında aynı kaldı ve benimle aynı tempoya sahiplerdi."

"Bu yüzden doğru lastik, yumuşak hamurdu. Bunu yanlış seçtim ama pes etmeyeceğiz." dedi.