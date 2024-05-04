3 ceza puanı alan Magnussen'in men cezasına 4 puan kaldı

Sprint yarışının ilk turunda 6 sıra kazanarak 8. sıraya yükselen Magnussen, yarışın ilerleyen turlarında Mercedes pilotu Lewis Hamilton'la mücadelesinde, yerini koruyarak "önündeki takım arkadaşı Nico Hulkenberg'e yardımcı olmak" amacıyla farklı savunma taktikleri uyguladı.

Yarış içerisinde yapılan incelemelerde Hulkenberg'e bu olaylar için toplam 4 cezada 35 sn zaman cezası verilmişti ancak hakemler yaşananların ardından "sportmenlik dışı davranış" nedeniyle Magnussen'i incelemeye çağırdılar.

Magnussen, yaşananların ardından yaptıklarının yanlış olduğunu kabul ederken, Hamilton dürüstlüğü nedeniyle Magnussen'i övmüştü.

İncelemelerin ardından Magnussen'in "pist sınırlarını aşarak kalıcı avantaj sağladığı" gerekçesiyle 10'ar sn zaman cezası aldığını bildiren bültenler yayınlandı. Normalde bu ihlalin cezası, 10 sn zaman cezası oluyor.

Ancak hakemler, 3 kez 10 sn zaman cezasına ek olarak 3 ceza puanı verdiklerini duyurdular. Ancak son bültende, “Belirtilen noktaların belirli bir suç için norm olması amaçlanmaktadır. Komiserler, hafifletici veya ağırlaştırıcı koşulları dikkate alarak bunları değiştirebilir. Ancak Komiserlerin değerlendirilen puanları artırma yetkisinin yalnızca istisnai durumlarda kullanılması amaçlanmaktadır." ifadesi yer aldı.

Açıklamanın devamında, "tek bir seansta üç defa pist sınırlarının ihlal edilerek kalıcı avantaj sağlanmasının" ağırlaştırıcı bir durum olduğu vurgulandı ve bu yüzden Magnussen'e 3 ceza puanı verildiği ifade edildi.

Magnussen'in ceza puanı böylece son 12 ay içerisinde 8'e yükselmiş oldu. 12 aylık periyot içerisinde 12 ceza puanı alan pilotlar, bir yarıştan men cezası alıyorlar.

Magnussen'in bir sonraki puan düşümü 09.03.2025'te olacağı için Haas pilotu için bu sezon oldukça zorlu geçecek gibi görünüyor.