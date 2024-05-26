Magnussen, "Q3'e geçebileceği turunu 'sebepsiz' yere iptal ettiği için öfkeli"
Haas pilotu Kevin Magnussen, Monako Grand Prix'sinde Q3'e girme yolunda olduğunu düşündüğü bir sıralama turunu iptal etmeleri kararına öfkelendi.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Danimarkalı pilotun Q2 sırasında, Massenet'ye doğru giderken seansın açılışındaki deltasından biraz daha yukarıda olduğu bir turdan çekilme kararını sorguladığı duyuldu. Kendisine Beau Rivage'a kadar geri çekilmesi ve bunun yerine bir dahaki sefere başka bir denemeye hazırlanması emri verildi.
Ancak bu tur, 1:11.725s'lik ilk derecesinin gerisinde kaldı ve Magnussen'in ikinci bölümde elenmesine neden oldu. O turda Magnussen, Q1'de geride bıraktığı takım arkadaşı Nico Hulkenberg'in üç sıra gerisinde ancak 15. olabildi. Ancak hem Hulkenberg, hem de Magnussen arka kanat ihlali nedeniyle sıralamalardan diskalifiye edildiler.
Magnussen, seansın sonunda trafiğin ortasında kalmasının ardından "sebepsiz" olduğunu düşündüğü bu karara çok sinirlendi.
Magnussen, "İlk hamlemizde trafiğe yakalanma ihtimaline karşı fazladan bir tur yakıt taşıdık. İptal edip tekrar devam edebilirdik."
"Pitten bunu yapmak için zamanımız varken ayrıldık. Ve tura tam zamanında başladım, birinci virajda onda birden fazla daha hızlıydım. Gerçekten iyi görünüyordum ve sebepsiz yere turu iptal ettik ve bir sonraki tura başladık. Tüm tur boyunca trafik vardı."
"Bir sebepten dolayı, tur zamanını artırmış olmamıza rağmen o turu iptal ettik." dedi.
Kevin Magnussen, Haas VF-24
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Turun nasıl sonuçlanabileceğini düşündüğünü açıklayan Magnussen, Haas'ın Q3'te yer almak için mücadele edecek hıza sahip olduğunu belirtti ve bu nedenle takımın Pazar günkü yarış için olasılıkları kendi lehine yığmak için "oldukça büyük" bir şansı kaçırdığını söyledi.
Magnussen, Haas pit duvarındaki karar verme mekanizmasının uzun süredir hayal kırıklığı yarattığını ima etti ve bunun "her gün ve hafta sonu aynı" olduğunu söyledi.
Magnussen, "1. virajda onda birden fazla kazandım, bu yüzden bilmiyorum. Bugün Q3'e hazır olduğumuzu düşünüyorum. Hızımız varmış gibi görünüyordu. Q1'de bunu yapabilecek gibi görünüyorduk, bu yüzden bugün oldukça büyük bir fırsatın kaçırıldığını hissediyorum."
"Her gün ve hafta sonu aynı gibi görünüyor. Bu yüzden bunu yönetmeliyiz. Neyi daha iyi yapabileceğimize bakmalıyız çünkü bunu yapmaya devam edemeyiz." dedi.
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