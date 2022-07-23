Magnussen: "Sıralama turlarında son bölüme kalabiliriz"

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Haas pilotları Pul Ricard'daki ilk antrenmanda geride kalsalar da, ikinci seansta Kevin Magnussen ilk ona girmeyi başardı.

Günün ardından konuşan Magnussen şöyle dedi: "İkinci antrenman seansı bizim için daha iyiydi. İlk seansta biraz zorlanıyormuşuz gibi hissettim. İkinci seansta biraz tempo bulduk ve en azından düşük yakıt yükünde çok daha iyiydik."

"Yarış temposu anlamında yapılacak işler var ama gece boyunca bunun üzerinde çalışacağız. Umarım yarış temposunda biraz daha fazla hız bulabiliriz."

Q3'ün mümkün olup olmadığı sorusuna Magnussen, "İkinci seansın ardından görünüşe bakılırsa bunu yapabiliriz ama bazen işler tam tersine dönüyor ve gerçekten neler olacağını bilemiyorsunuz. Fakat olmaması için hiçbir sebep göremiyorum." cevabını verdi.

Magnussen'in takım arkadaşı Mick Schumacher ise bir spin attığı günde istediği tempoyu yakalamakta zorlandı.

Schumacher, "Sabah aslında o kadar da kötü değildi. Öğleden sonra biraz daha kötü geçti. Araçta bazı değişiklikler yaptık ama istediğimiz şeyi yapmış gibi görünmüyorlar. Bakalım yarın için neler yapabiliriz?"

"Aracı olması gereken noktaya getirmemizi engelleyecek herhangi bir şey görmüyorum."

Puan serisini üç yarışa çıkarıp çıkaramayacağı sorusuna Schumacher "Açıkçası bilmiyorum. Bu yarışla ilgili genellikle sıkıcı geçtiği yorumları yapılıyor. Çünkü çok fazla kaçış alanı var."

"Eğer iyi bir konumdaydık ve ilk ondan başlıyorsak, orada kalmamak için hiçbir neden olmayacağını düşünüyorum." cevabını verdi.