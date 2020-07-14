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Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Sıralama performansımızı geliştirmeliyiz"

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Magnussen: "Sıralama performansımızı geliştirmeliyiz"
Ekleyen:
, Editör
14 Tem 2020 07:36

Haas Formula 1 pilotu Kevin Magnussen, Steiermark Grand Prix'sinde daha olumlu bir hafta sonu geçirdiklerini fakat sıralama temposunu geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Haas pilotları, geriden başladıkları yarışta puan savaşı veremediler ancak yarış boyunca Alfa Romeo sürücüleriyle çekiştiler.

Yarışı 12. sırada tamamlayan Kevin Magnussen, iyi bir yarış çıkardıklarını ve sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

“Bugün hızlanamayacağımızı biliyorduk, bunun gerçekleşmesi için gerçekten tuhaf bir şey olması gerektiğini biliyorduk."

"Ne yazık ki yarış içerisinde, geçen hafta sonu gibi çok fazla yarış dışı olmadı."

"Yine de yarışta çok eğlendim. İyi bir başlangıç ​​yaptım, ilk turda pek çok pozisyon kazandım ve tek silahım buydu."

"Araç yarış boyunca tutarlıydı, bu sayede ilk bölümde yumuşak lastiklerle olan bölümü uzattım  ve sonra orta lastiğe geçtim."

"Bu, aracın lastiklere bakabileceğini ve aracı yarışta zorlayabileceğimizi gösteriyor. Daha yukarılarda başlayabilmemiz için sıralama performansımızı arttırmak zorundayız."

Romain Grosjean, hafta sonuyla ilgili tek olumlu şeyin yarış performansları olduğunu söyledi.

“Bugün araç çok daha iyiydi. Doğrusu yeterince hızlı değildi, ama çok daha iyiydi, bu yüzden bunun üzerine eklemeye devam edeceğiz. Araçta iyi ve kendimizden emin hissetmek önemli."

"Açıkçası, işler Cuma ve Cumartesi günlerinden daha iyiydi. Bu, buradan alınabilecek olumlu bir şey. ”

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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