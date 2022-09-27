Magnussen: "Singapur için hedefimiz puan"

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Haas bu yılın en tutarsız takımlarından birisi oldu ve şimdiye kadar yapılan 16 yarışın sadece beşinden puanla ayrılabildi. Takımın en yüksek puanı aldığı yarış 14 puan topladığı Avusturya GP'di.

O günden bu yana yapılan son beş yarışın hiçbirisinde de puan almayı başaramadılar. Sıradaki yarış Singapur'da yapılacak ve burada yarışlar genellikle kaotik veya bilinmezlikler içerisinde geçiyor.

Daha önce burada yarışan ve Haas'a iki en hızlı tur getiren Magnussen, hedefinin puan olduğunu söylüyor.

Danimarkalı pilot, "Singapur'u gerçekten seviyorum. Genel olarak cadde pistlerinin büyük hayranıyım ve Singapur en iyi cadde pistlerinden biri. Yarış fiziksel olarak zorlayıcı, bu yüzden spor salonunda çok zaman geçiriyoruz ancak formumu geliştirmeye çalışmak bana motivasyon veriyor."

"2018'de ve 2019'da son turlarda yeni lastikler sayesinde burada en hızlı turu atmıştım. Fakat bu yarışlarda hiç puan kazanamadık, bu yüzden bununla gurur duymak için hiçbir neden olduğunu düşünmüyorum. İlk onda bitirmekten daha çok gurur duyarım ve umarım bu yıl puan kazanabiliriz." dedi.

Mick Schumacher ise Magnussen'in aksine kariyerinin ilk Singapur yarışına çıkacak.

"Singapur çok özel bir yarış pistine sahip, bu yüzden oraya gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Singapur'a sadece bir kez gittim aktarma için havalimanına gelmişti, orası bile beni etkiledi!"

"Pisti bizzat keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Pek çok kişi yüksek nem nedeniyle yarışı 'çok zor' olarak nitelendiriyor ancak bu yarışın karakteristiklerinden biri de bu. Bakalım ne yapabileceğiz?"

"Mümkün olduğunca çok tur atmaya, pisti anlamaya, sıralamalarda iyi performans göstermeye, temiz bir başlangıç yapmaya ve puan için mücadele etmeye çalışacağım."