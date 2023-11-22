Magnussen: "Sezon sona erdiği için mutluyum"
Haas pilotu Kevin Magnussen, 2023 sezonunun bitmesinden memnun olduğunu belirtiyor.
Kariyerinin en zor sezonlarından birisini geçiren Kevin Magnussen, yıl boyunca sadece üç puan alabildi.
Abu Dhabi GP öncesi konuşan Magnussen, artık sezon sona erdiği için mutlu olduğunu dile getirdi.
Magnussen şöyle konuştu: "Abu Dabi'deki yarış, beklentilerin altında kalan 2023 sezonun sonu anlamına geliyor."
"Olumlu tarafa bakarsak; rekabet anlamında geride olsak da elimizden geleni yaptık. Her zaman mümkün olan en iyi sonuç için çabaladık."
"Abu Dabi'deki son yarışta da aynısını yapacağız."
"Sezon sona erdiği için oldukça mutluyum."
"Benim için en unutulmaz anlar, iyi sonuçlar aldığım zamanlar. Üç kez puan aldım, bu güzeldi çünkü bu puanları hak etmiştik."
"Elbette bu puanların yeterli olmaması hoş değil ama tüm sorunların üstesinden gelerek iyi sonuçlar almak harika bir şey."
"Bazen kazanılan puanlar mutlu etmiyor, çünkü araçtan maksimumu alamıyorsunuz ama bazen de sizi kazanmış gibi mutlu ediyor çünkü o puanları almak inanılmaz derecede zor oluyor."
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Nico Hulkenberg, Haas VF-23
Nico Hulkenberg'in görüşleri de Magnussen'le benzer.
"Sezonun son yarışı için Abu Dhabi'ye gidiyoruz. Eski pist düzeninde pek çok kez yarışmıştım fakat yeni versiyonda sadece geçen yıl Haas ile bazı testler yapabildim."
"Bu pist düzeninde yarışmayı ve sezonun son yarışını sabırsızlıkla bekliyorum."
Sezonun en unutulmaz anıyla ilgili de Hulkenberg, "Sezon henüz bitmedi, bu yüzden bu soruyu yarıştan sonra sormak daha iyi olur!"
"Şu anda en keyifli olanı Avustralya'da elde ettiğimiz sonuçtu fakat bir bütün olarak yarış gayet iyiydi."
"En tatsız yarışlar ise Monza ve Sao Paulo'ydu." dedi.
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