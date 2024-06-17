Magnussen: "Seneye gridde olmama ihtimalim var"

Nico Hulkenberg'in Sauber ile çok yıllık bir anlaşma imzalamasının ardından Haas'ın gelecek sezon için yeni bir sürücüye ihtiyacı olduğu şimdiden belli olsa da söylentiler Magnussen'in de gelecek sezon yarışmama ihtimalinden bahsediyor.

Danimarkalı pilotun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor ve Haas takım patronu Ayao Komatsu medyaya yaptığı açıklamada diğer sürücüleri 'ciddi bir şekilde' düşündüğünü söyledi.

Bu ayın başlarında Esteban Ocon'la ilgili bir soru üzerine takım patronu şunları söyledi: "Bence o hem genç hem de bize referans verecek bir deneyime sahip. Yani heyecan verici bir kombinasyon."

"Şu anki F1 sürücülerinin birçoğuyla, tecrübeli isimlerle ve bazı genç sürücülerle konuşuyorum. Ocon kesinlikle ciddi olarak düşündüğüm birkaç isimden biri."

Ocon'un Amerikan takımıyla anlaşması halinde Magnussen'in F1 kariyerinin sona ermesi söz konusu olacak.

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ancak Magnussen, Haas'ın 2020 sezonundan sonra onu takımdan gönderip 2022'de geri getirmesiyle bu sefer bu durumdan kaçınmayı umuyor.

"Bunun gerçekleşme ihtimali var ama ben Formula 1'de olmak istiyorum. Şu anda aklımda olan şey bu."

"Bu ihtimal ortadan kalkana kadar buna odaklanmaya devam edeceğim. Ne olursa olsun, o aşamada bununla başa çıkacağım."

Danimarkalı pilot en son IMSA SportsCar serisinde Chip Ganassi Racing için yarışmıştı.

Magnussen geleceğiyle ilgili spekülasyonların kendisini etkilemesine izin vermiyor, pozitif kaldığını ve Haas'a elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğini söylüyor.

"Zor zamanlarda en önemli şeyin pozitif kalmak ve sakin olmak olduğunu düşünüyorum."

"Geçmişte, kesinlikle daha gençken, belki bazı şeyler hakkında daha fazla strese girerdim ama şimdi bunları biraz kenara bırakıp araçta elimden gelenin en iyisini yapabiliyorum."