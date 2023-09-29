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Magnussen: "Sekizinci sırayı korumamız gerekiyor"

Haas pilotu Kevin Magnussen, kalan yarışlarda iyi sonuçlar alarak şampiyonada sekizinci sırayı korumalarını istiyor.

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Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Haas, mevcut konseptten umduğunu alamamasının ardından güncelleme getirmeyi bırakmış ve konsept değişikliğine odaklanmıştı.

Amerika GP'de felsefi anlamda daha farklı bir araca geçecek olan Haas, bu araçla yavaş yavaş ilerleme kaydetmeyi hedefliyor.

Takıma Singapur'da bir puan getiren Haas pilotu Kevin Magnussen, şampiyona sekizinciliğini kaybetmemeleri için aracı güncellemeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Magnussen, şöyle konuştu: "Takımın şu anda kaybedecek çok şeyi var."

"Halihazırda takımlar şampiyonasında sekizinci sıradayız fakat gelişmezsek 10. sıraya kadar gerileyebiliriz. Yani uğruna savaşmamız gereken bir şey olduğuna şüphe yok."

"Williams'ı yakalamaya çalışıyoruz ama onlar artık çok hızlılar, bu yüzden onları yakalamak zor olacak."

"Şimdi hedefimiz sekizinci sırayı korumak. Kazanılacak bir puan bile Alfa Romeo ile mücadelede çok önemli olabilir."

"Austin için hazırladığımız güncellemelerin ileriye doğru büyük bir adım atmamızı sağlayacağını sanmam ancak güncellemelerin biraz olsun gelişmemize katkı sağlamasını ve ileriye doğru gidişte bize yardım etmesini bekliyoruz."

Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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