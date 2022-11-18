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Formula 1 / Abu Dhabi GP Haberler

Magnussen, Schumacher'in F1'e dönmenin yolunu bulacağı görüşünde

Kevin Magnussen, Mick Schumacher'in Formula 1 koltuğunu kaybetmesine üzüldüğünü ancak genç sürücünün spora dönüşün bir yolunu bulacağını söylüyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Magnussen, Schumacher'in F1'e dönmenin yolunu bulacağı görüşünde
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Haas, bu hafta sonu Abu Dhabi Grand Prix'si öncesinde Schumacher'i 2023 sezonu için takımda tutmayacağını açıkladı. Bunun yerine Magnussen'in yeni takım arkadaşı olması için tecrübeli Nico Hulkenberg ile anlaştılar.

Schumacher Haas'ta geçirdiği iki sezon boyunca bazı zor anlarla yaşarken, Magnussen genç sürücünün nihayetinde iyi bir iş çıkardığını ve F1'e dönebileceğini düşünüyor.

Haas'ın kararıyla ilgili düşünceleri sorulan Magnussen şunları söyledi: "Bu iki yönlü bir şey. Bir yandan, Nico gibi tecrübeli ve yetenekli birinin Haas'a katılması heyecan verici."

"Diğer yandan Mick için üzülüyorum çünkü nasıl hissettiğini biliyorum. Ben de o durumdaydım."

"Bence bu yıl iyi bir iş çıkardı, onu bir insan olarak da seviyorum. Bu yüzden onun için üzülüyorum."

"F1 zor ama geri dönmek de mümkün. Ben bunu iki kez yaptım. Umarım savaşmaya devam edebilir ve gride geri dönmeye çalışabilir."

"Elbette onun konumunda olmanın nasıl bir şey olduğunu kesinlikle biliyorum. Omzuna dokunup 'Devam et' dediğimde, bunun bir ağırlığı var gibi hissediyorum."

Mick Schumacher, Haas VF-22

Mick Schumacher, Haas VF-22

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Çünkü ben bu spora iki kez geri döndüm. Yaşanacak şeyleri kimsenin bilemeyeceğini gösterdim; bu sporda asla asla dememelisiniz. Bu yüzden zorlamaya devam etmeniz gerekiyor."

"Mick'i severim ve bence gridde olmayı hak ediyor. Onun için en iyisini umuyorum ve F1'e geri dönmesinin bir yolunu bulacağını düşünüyorum."

Magnussen, Hulkenberg ile 2017'de yaşadığı gerilimi çoktan gerilerinde bıraktıklarını söyledi.

"Herkes 2017 Macaristan'da yaşadığımız küçük olayı konuşuyor, herkes bu konuyu gündeme getiriyor."

"Fakat ona çok saygı duyuyorum ve bunu Nico ekibimize katılmadan önce de söylemiştim."

"Onu henüz bir insan olarak tanımıyorum. Onu gelecek yıl tanıyacağım ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Takım için büyük bir değer olacağını düşünüyorum."

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