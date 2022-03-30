"Magnussen, Schumacher'e F1'in ne kadar üst düzey olduğunu gösterdi"

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Mick Schumacher'ın yeni takım arkadaşı Kevin Magnussen'e "yakın olabilmek" için kendine uyguladığı baskı, Suudi Arabistan GP'si sıralama turlarında yaptığı yüksek hızlı kazayı tetikleyen sebeplerden birisiydi.

23 yaşındaki pilot, Bahreyn'de Magnussen'in onu küçük düşürmesinin ardından, yaptığı basit bir hatanın Cidde'de yarışamamasına sebep olduğunu kabul ediyor.

Sport1'e konuşan eski Formula 1 takım patronu Colin Kolles, "Schumacher'ın Magnussen'in seviyesine çıkabilmek için çok çalışması gerek."

"Kevin bir yıl boyunca seriden uzaktı, geri döndü ve döndüğü gibi eskisinden de iyi performans vermeye başladı. Bu saniyeden sonra gerilemeyecek, aksine daha da iyi olacak." dedi.

Eski pilot Christian Danner, Kolles'in yorumlarına katılıyor ve Schumacher'ın kazasının "bir baskının ürünü" olduğunu öne sürüyor.

Danner, "Magnussen, Schumacher'e Formula 1'in ne kadar üst düzey olduğunu gösterdi. İşin iyi yanı, Mick'in bu meydan okumayı kabul ediyor olması."

"Ancak şimdi Mick'in takım arkadaşını yenmek konusundaki zorluklarla nasıl başa çıktığını görmek daha da ilginç olacak. Bu konu üzerinde çalışması gerekiyor çünkü Magnussen çok iyi bir iş çıkarıyor” dedi.

The medical team attend the crash of Mick Schumacher, Haas VF-22, in Q2 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mick'in amcası Ralf Schumacher de yeğeninin "nasıl daha da iyi olacağını Magnussen'den öğrenmesi" gerektiği konusunda hemfikir

Ralf Schumacher, "Açık olan şu ki, Magnussen Mazepin'e göre çok daha zorlu bir meydan okuma. Ancak Mick Formula 1'deki yalnızca ikinci yılında, bu yüzden hala çok şey öğreniyor" dedi.

Eski F1 pilotu, Cidde kazasının ciddi sonuçları olacağına ise katılmıyor.

Schumacher, "Elbette çok dramatik görünüyordu, ancak her yarış pilotu böyle kazaları çok çabuk geride bırakır."

"Ayrıca çok formda olduğu ve bunun onun için kötü olmadığı açık. Daha çok hızlı bir turda olduğu ve bir hata yaptığı için gururu incinmiş gibi."

"Evet, çok can sıkıcı sonuçlara yol açan bir hataydı, ama elbette en önemli şey, ona hiçbir şey olmamış olması." dedi.