"Magnussen, Schumacher'e F1'in ne kadar üst düzey olduğunu gösterdi"

Mick Schumacher'ın yeni takım arkadaşı Kevin Magnussen'e "yakın olabilmek" için kendine uyguladığı baskı, Suudi Arabistan GP'si sıralama turlarında yaptığı yüksek hızlı kazayı tetikleyen sebeplerden birisiydi.

23 yaşındaki pilot, Bahreyn'de Magnussen'in onu küçük düşürmesinin ardından, yaptığı basit bir hatanın Cidde'de yarışamamasına sebep olduğunu kabul ediyor.

Sport1'e konuşan eski Formula 1 takım patronu Colin Kolles, "Schumacher'ın Magnussen'in seviyesine çıkabilmek için çok çalışması gerek."

"Kevin bir yıl boyunca seriden uzaktı, geri döndü ve döndüğü gibi eskisinden de iyi performans vermeye başladı. Bu saniyeden sonra gerilemeyecek, aksine daha da iyi olacak." dedi.

Eski pilot Christian Danner, Kolles'in yorumlarına katılıyor ve Schumacher'ın kazasının "bir baskının ürünü" olduğunu öne sürüyor.

Danner, "Magnussen, Schumacher'e Formula 1'in ne kadar üst düzey olduğunu gösterdi. İşin iyi yanı, Mick'in bu meydan okumayı kabul ediyor olması."

"Ancak şimdi Mick'in takım arkadaşını yenmek konusundaki zorluklarla nasıl başa çıktığını görmek daha da ilginç olacak. Bu konu üzerinde çalışması gerekiyor çünkü Magnussen çok iyi bir iş çıkarıyor” dedi.

The medical team attend the crash of Mick Schumacher, Haas VF-22, in Q2

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images