Magnussen: “Schumacher, kesinlikle F1’de kalmayı hak ediyor”
Kevin Magnussen, Mick Schumacher’in bu sezon boyunca oldukça gelişme gösterdiğini belirtti ve takım arkadaşının 2023’te Formula 1 gridindeki yerini korumasını umduğunu söyledi.
Schumacher, F1’deki ikinci sezonuna Magnussen’in temposuna ayak uydurmakta zorlanarak başlamıştı. Suudi Arabistan’da sıralama turlarında ve Monako’daki yarışta kaza yapması da durumu kolaylaştırmadı.
Fakat Alman pilot, sezonun ortasına gelindiğinde Britanya ve Avusturya Grand Prix’lerinde arka arkaya puan kazandı. Ayrıca bu yarışlarda Max Verstappen ve Lewis Hamilton gibi isimlerle pist üzerindeki mücadeleleriyle oldukça övgü topladı.
Son altı yarışın ve sıralama seansının üçünde Schumacher, Magnussen’e karşı üstünlük sağladı. Danimarkalı pilotun önümüzdeki sezon için kontratı bulunurken Schumacher’in 2023’te Haas’la yarışıp yarışmayacağı henüz kesinleşmedi.
Gelecekteki takım arkadaşı konusundaki fikri sorulduğunda Magnussen, “Öncellikle pilot seçimi konusunda benim hiçbir etkim olmadı, bu tamamen benim kontrolüm dışında.”
“Sadece Mick’e bakarsam, bence bütün sene oldukça gelişme gösterdi. [Belki de sezona] araçtan pek memnun başlamadı ve biraz güven eksikliği yaşıyordu ama artık bunu gerçekten kazandı.”
“Son zamanlarda benim için onu yenmek çok zor bir hale geldi. Bence şu anki sürüşüyle kesinlikle gridde yer almayı hak ediyor. Fakat tekrardan bu [karar] benim elimde değil ve onun için sadece en iyisini dileyebilirim.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Haas pilotları, Birleşik Devletler Grad Prix’sinde 7 yarıştır süregelen puan özlemini sona erdirmek istiyor. Amerikalı takım, şu anda markalar şampiyonasında Aston Martin’in 11 puan ardında 8. sıraya kadar düştü.
COTA’daki yarış hakkındaki beklentileri sorulduğunda Magnussen, “Bence daha çok yere basma gücü gerektiren pistlerde daha mutluyuz ve bu öyle bir pist. Bu yüzden, umarım burada biraz daha rekabetçi oluruz.”
“Bence son zamanlarda diğer takımlardan bazıları performans bakımından bizim önümüze geçti ama bu onlarla mücadele edemeyeceğimizi ve onlara karşı şansımız olmadığı anlamına gelmiyor.”
“Puanlar açısından çok çekişmeli bir durum var. [Markalar şampiyonasında] önümüzdekilerle yani yedinci sırayla aramızda oldukça az bir fark ancak bizim için şu anda puan kazanmak çok zor. Yine de elimizinden gelenin en iyisini yapacağız.” yorumlarında bulundu.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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