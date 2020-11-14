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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Magnussen, sarı bayrak altında tur zamanı geliştirilmesini eleştirdi

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Magnussen, sarı bayrak altında tur zamanı geliştirilmesini eleştirdi
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Kevin Magnussen, Türkiye Grand Prix'si sıralama turlarında diğer sürücülerin sarı bayrak altında tur zamanlarını geliştirebilmesini eleştirdi ve durumu "tehlikeli" olarak tanımladı.

Magnussen, hava koşulları ve Haas'taki takım arkadaşı Romain Grosjean nedeniyle çıkan kırmızı bayraklar ile beraber tamamlanması bir saatin üzerinde süren ilk sıralama seansında 16. sırada yer alarak elendi. 

Seans başladığında sürücülerin sadece bir tane zaman turu atma fırsatı ortaya çıktı, bu sırada ise AlphaTauri sürücüsü Daniil Kvyat üçüncü virajda spin attı. 

Sarı bayraklara rağmen sürücülerin çoğunluğu tur zamanlarını geliştirmeyi başardı, bunun sonucunda da 16. sıraya gerileyen ve turunu bırakan Magnussen, sinirli şekilde garaja geri döndü. 

Magnussen'in konu hakkındaki açıklamaları şu şekilde: "Kurallara saygı gösterdim ve turumu bıraktım."

"Kesinlikle bir sarı bayrak vardı. Biri, dış virajda çakıla oturmuştu ve kurallara göre turu bırakmak zorundasınız, sadece gazı kesmek falan değil - direkt olarak turu bırakmalısınız, benim yaptığım gibi."

"En iyi turumdan üç saniye daha hızlıydım ve pist de iyileşmişti, bu yüzden herkes sonuna kadar zorladı ve turunu geliştirdi, ben ise ilk seansta elendim. O sırada yedinci sıradaydım."

"Çok sinirliyim."

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İlk sıralama seansının ardından hakemler sıralama tamamlandığında, sarı bayraklar altında turunu geliştirenlerin inceleneceğini açıkladı. 

Ancak buna rağmen Magnussen, verilecek cezaların kendisinin ilk seansta elenmesinin önüne geçemeyeceğini düşündüğü için sinirli olduğunu ve gelecekte kuralları kırmaya başlayacağını söyledi. 

Danimarkalı pilotun açıklamaları şu şekilde: "Bu çocuklar bana en fazla üç veya beş pozisyon kazandıracak. Bu, benim için bir fark yaratmayacak."

"Böyle bir durum eğer bir daha yaşanırsa, turda zorlamaya devam edeceğim, çünkü yedincilikten ceza almayı şu anki pozisyonuma tercih ederim."

Yarış direktörü Michael Masi ile bu konuyu konuşup konuşmayacağı sorusuna Magnussen şu yanıtı verdi: "Tabii ki de konuşacağım, çünkü eğer normal olan buysa, benim turumu bırakmamın bir anlamı yok."

"Onun yerine turuma devam edip ceza almayı tercih ederim. Ancak siz de biliyorsunuz, bu oldukça tehlikeli."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Pilotlar Kevin Magnussen
Takımlar Haas F1 Team
Editör Luke Smith

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