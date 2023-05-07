Magnussen: "Şanslıydık fakat bu sonuç sadece şanstan ibaret değil"
Haas pilotu Kevin Magnussen, Miami sıralama turlarındaki dördüncülüğü sadece şansa bağlamıyor.
Magnussen, Miami sıralama turlarında dördüncü en iyi zamanı yapmış ve takım adına güçlü bir sonuç elde etmişti.
Bu kısmen kırmızı bayrak sayesinde mümkün oldu ama aynı zamanda araçtaki yeni güncellemeler de iyi çalışıyor gibi görünüyor.
Şu an kendisini nasıl hissettiği sorusuna Magnussen, "İyi hissediyorum."
"Bu bizim için önemli bir yarış. Takım için bir tür 'ev' yarışı. Tüm büyük sponsorlarımız bu hafta sonu burada."
"Bu iyi geçmesini umduğumuz bir yarış. İnsanlar şanslı olduğumuzu söyleyebilir. Fakat sonunda o turu siz atıyoruz."
"Evet, biraz şanslıydım ama bu konuda kendimi kötü hissetmiyorum." cevabını verdi.
Kevin Magnussen, Haas VF-23
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
İyi bir yarış çıkarabileceği konusunda kendisine güvenip güvenmediği sorulduğunda Danimarkalı pilot, "Bence bu hafta sonu istikrarlı şekilde güçlüydük".
"Seans sonuçlarına bakarsanız, çok iyi olduğumuzu görürsünüz. Fakat hissiyat da en başından itibaren iyiydi. Yani sadece tur zamanıyla ilgili bir durum değil."
"Aracı piste çıkardık ve iyi şekilde çalıştı. Gerçekten hiç dokunmadık, ufak tefek değişiklikler yaptık."
"Bence bu gerçekten iyiydi. Sonra işe yarayan bir güncelleme hazırladık. Dolayısıyla yarın 4. sıradan başlayacağımız için mutluyuz."
"Umarım yarışı bitirebilir ve biraz puan kazanabiliriz."
Bakü'ye göre neyin değiştiği sorusuna Magnussen, "Aracı güncelledik. Bu hafta sonu yeni bir tabanımız var."
"Bu gerçekten yardımcı olmuş gibi görünüyor. Ayrıca biraz piste özgü. Bence aracımız burada biraz daha iyi çalışıyor. Ayrıca şans da bizden yanaydı." dedi.
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