Magnussen: "Sanırım pite çok erken girdik"

Kanada Grand Prix'sinin startında pist oldukça ıslaktı ve griddeki tüm pilotlar ıslak zemin lastiklerini tercih ederken Haas pilotları yağmur lastiklerini takmışlardı.

Bu durum Haas pilotlarına startta geçici bir avantaj kazandırdı. Magnussen startta üst üste sıralar kazanarak yukarı tırmandı.

Ancak bu avantaj geçiciydi ve Haas pilotları günü 11. ve 12. sırada kapatmış oldu.

Yarışın ardından Magnussen, "Başlangıçta iyi görünüyorduk."

"Islak zeminde doğru tercihi yaptık ama sanırım pite çok erken girdik. Bunun üzerine, çok yavaş bir pit stop yaptık. Yani, orada bir fırsatımız varmış gibi hissettik ama bundan hiçbir şey elde edemedik."

"Bence biz sadece doğru olduğunu düşündüğümüz şeyi yaptık. Çılgınca bir kumar oynamaya kalkışmadık."

"Verdiğimiz kararlar iyi görünüyordu, bu yüzden başlangıçta doğru olanı yaptığımızı düşünüyorum ama sonrasında bu iyi gitmedi. Ama en azından denedik." dedi.