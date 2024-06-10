Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Kanada GP

Magnussen: "Sanırım pite çok erken girdik"

Kevin Magnussen, Kanada Grand Prix'sinde pite çok erken girmelerinin takım için 'dezavantaj' yarattığına inanıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Kevin Magnussen, Haas VF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kanada Grand Prix'sinin startında pist oldukça ıslaktı ve griddeki tüm pilotlar ıslak zemin lastiklerini tercih ederken Haas pilotları yağmur lastiklerini takmışlardı.

Bu durum Haas pilotlarına startta geçici bir avantaj kazandırdı. Magnussen startta üst üste sıralar kazanarak yukarı tırmandı.

Ancak bu avantaj geçiciydi ve Haas pilotları günü 11. ve 12. sırada kapatmış oldu.

Yarışın ardından Magnussen, "Başlangıçta iyi görünüyorduk."

"Islak zeminde doğru tercihi yaptık ama sanırım pite çok erken girdik. Bunun üzerine, çok yavaş bir pit stop yaptık. Yani, orada bir fırsatımız varmış gibi hissettik ama bundan hiçbir şey elde edemedik."

"Bence biz sadece doğru olduğunu düşündüğümüz şeyi yaptık. Çılgınca bir kumar oynamaya kalkışmadık."

"Verdiğimiz kararlar iyi görünüyordu, bu yüzden başlangıçta doğru olanı yaptığımızı düşünüyorum ama sonrasında bu iyi gitmedi. Ama en azından denedik." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Piastri: "Mercedeslerin bu kadar hızlı olması beni şaşırttı"
Sonraki haber Horner: "McLaren yanlış pit-stop kararıyla zaferi kaçırdı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Ocon: "Kanada GP'de takım, üzerine düşeni yapmadı"

Ocon: "Kanada GP'de takım, üzerine düşeni yapmadı"

Formula 1
Kanada GP
Ocon: "Kanada GP'de takım, üzerine düşeni yapmadı"
Verstappen: "Perez çok yakında eski performansına geri dönecek"

Verstappen: "Perez çok yakında eski performansına geri dönecek"

Formula 1
Kanada GP
Verstappen: "Perez çok yakında eski performansına geri dönecek"
Russell: "Bu kaçırılmış bir fırsattı"

Russell: "Bu kaçırılmış bir fırsattı"

Formula 1
Kanada GP
Russell: "Bu kaçırılmış bir fırsattı"

Son Haberler

Vasseur: Kanada'da olan oldu, aşırı tepki vermeyeceğiz"

Vasseur: Kanada'da olan oldu, aşırı tepki vermeyeceğiz"

F1 Formula 1
Kanada GP
Vasseur: Kanada'da olan oldu, aşırı tepki vermeyeceğiz"
Montreal'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi

Montreal'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi

F1 Formula 1
Kanada GP
Montreal'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi
Ocon: "Kanada GP'de takım, üzerine düşeni yapmadı"

Ocon: "Kanada GP'de takım, üzerine düşeni yapmadı"

F1 Formula 1
Kanada GP
Ocon: "Kanada GP'de takım, üzerine düşeni yapmadı"
Kanada Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Kanada Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

F1 Formula 1
Kanada GP
Kanada Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye