Magnussen: "Sanırım pite çok erken girdik"
Kevin Magnussen, Kanada Grand Prix'sinde pite çok erken girmelerinin takım için 'dezavantaj' yarattığına inanıyor.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Kanada Grand Prix'sinin startında pist oldukça ıslaktı ve griddeki tüm pilotlar ıslak zemin lastiklerini tercih ederken Haas pilotları yağmur lastiklerini takmışlardı.
Bu durum Haas pilotlarına startta geçici bir avantaj kazandırdı. Magnussen startta üst üste sıralar kazanarak yukarı tırmandı.
Ancak bu avantaj geçiciydi ve Haas pilotları günü 11. ve 12. sırada kapatmış oldu.
Yarışın ardından Magnussen, "Başlangıçta iyi görünüyorduk."
"Islak zeminde doğru tercihi yaptık ama sanırım pite çok erken girdik. Bunun üzerine, çok yavaş bir pit stop yaptık. Yani, orada bir fırsatımız varmış gibi hissettik ama bundan hiçbir şey elde edemedik."
"Bence biz sadece doğru olduğunu düşündüğümüz şeyi yaptık. Çılgınca bir kumar oynamaya kalkışmadık."
"Verdiğimiz kararlar iyi görünüyordu, bu yüzden başlangıçta doğru olanı yaptığımızı düşünüyorum ama sonrasında bu iyi gitmedi. Ama en azından denedik." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Vasseur: Kanada'da olan oldu, aşırı tepki vermeyeceğiz"
Montreal'de en hızlı pit stop Ferrari'den geldi
Ocon: "Kanada GP'de takım, üzerine düşeni yapmadı"
Kanada Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar