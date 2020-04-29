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Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Sanal yarışlar ilgimi çekmiyor"

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Magnussen: "Sanal yarışlar ilgimi çekmiyor"
Ekleyen:
, Editör
29 Nis 2020 18:20

Kevin Magnussen, sanal yarışlarla ilgilenmediğini söyledi ve gelecekte bu yarışlarda yer almayacağını belirtti.

Zorunlu karantina döneminde çok sayıda pilot aktif olarak sanal yarışlara katılıyor ancak Kevin Magnussen gibi bazı pilotlar bu tarz etkinliklere katılmamayı tercih ettiler.

Haas pilotu, simülasyon oyunlarının gerçekle ilgisi olmadığını ve antrenman için en iyi şeyin karting olduğunu dile getirdi.

Magnussen, bundan ötürü sanal yarışlara katılmayacağını söyledi.

Danimarka BT gazetesi, "Sanal yarışların, gerçek bir pistte sürüş yapmakla karşılaştırılabileceğini düşünmüyorum."

"Evet, bazı noktaları karşılaştırabilirsiniz. Mesela fren noktaları, direksiyon simidiyle olan çalışma örnek olabilir. Ama fark gerçekten çok büyük."

"Formula 1 takımlarının kullandığı simülatörlerle, bilgisayar oyunları arasındaki fark hâlâ çok büyük. Takım simülatörleri dahi gerçek bir pistte sürüş yapmaktan çok farklı."

"Haas simülatörü üzerinde çalışırken, birkaç saat sonra biraz temiz hava solumak için dışarı çıkmam gerekiyordu."

"Babam sanal yarışlardan hoşlanıyor ve simülatörü oturma odasına koydu. Bazen birbirimize karşı yarışırız, ama benim için sadece bir bilgisayar oyunu. Hiç bunun taraftarı olmadım."

"Sanal yarış yerine temiz havada antrenman yapmayı tercih ediyorum. Eve Danimarka'ya döndüğümde go kart pistlerinde antrenmana başlayacağım."

"Bence bu, sanal yarışlara katılmaktan çok daha iyi. Bir sürücü için pistte araba pilotluk yapmaktan daha iyi bir antrenman yoktur." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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