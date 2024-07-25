Magnussen: "Sainz'ın karar süreci hoşnutsuzluk yaratsa da makul"
Kevin Magnussen, Carlos Sainz'in geleceği hakkında acele etmemesinin makul olduğunu belirtti.
Kevin Magnussen, Haas F1 Team and Carlos Sainz Jr., Ferrari
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Kevin Magnussen, Carlos Sainz'in pilot pazarında belirsizliğe yol açmasının kabul edilebilir olduğunu ve Sainz'ın 'boştaki en büyük isim' olduğunu belirtti.
Carlos Sainz, Alpine, Sauber/Audi ve Williams'tan gelen somut teklifleri değerlendirirken, Mercedes Takım Patronu Toto Wolff da önceki ret kararını geri çekti.
Toto Wolff, başlangıçta Sainz'ı transfer etme konusuna olumsuz bakıyordu, ancak Sainz'in mevcut durumu ve performansı nedeniyle bu kararını gözden geçirerek yeniden değerlendirme kararı aldı.
Diğer taraftan Carlos Sainz'in kararını bekleyen bazı pilotlar bu durumdan hoşnut olmasa da, Kevin Magnussen, Sainz'in bu süreyi kullanma hakkını hak ettiğini söyledi.
"Şu anda boşta olan en büyük isim o. Tüm takımlar onu kadrosuna katmak istiyor."
"Sainz'ın kararsızlığı, diğer pilotlar arasında hoşnutsuzluk yaratıyor ama o bu süreyi kullanmayı hak ediyor."
"Sainz, yarış kazanan bir Ferrari pilotu olarak alt sıralardaki takımlar için cazip biri."
"Bence yakında bazı takımlar iyice sabırsızlanacak ama Sainz, gideceği yeri dikkatlice değerlendiriyor ve doğru kararı verecektir."
"O kararını verdiğinde, geri kalan her şey hızla yerine oturacak."
Carlos Sainz, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
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