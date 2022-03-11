Magnussen, Sainz'ın en hızlı zamanını geçti

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Ferrari pilotu Carlos Sainz, Bahreyn testlerinin ikinci gününde 1:33.532 yapmış ve günü zirvede tamamlamıştı. İspanyol pilot bu turu C4 lastikle kaydetmişti.

Fakat perşembe sabahı piste çıkamayan Haas'a, fazladan test imkanı verildi ve bu da Kevin Magnussen'in 1 saat daha pistte kalacağı anlamına geliyordu.

Magnussen, bu bir saatlik bölümde C4 lastikle 1:33.207 yaptı ve zaman tablosunun en tepesine çıktı.

Danimarkalı pilot toplam 60 tur atarken, katıldığı ilk test gününü zirvede kapatmış oldu.

Böylelikle ilk dörtte yer alan sürücülerin tamamı, en hızlı turlarını C4 lastikle atmış oldular.

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images