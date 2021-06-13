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Formula 1 Haberler

Magnussen: "Sadece Mercedes veya Red Bull isterse F1'e dönerim"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Kevin Magnussen, Mercedes veya Red Bull'dan teklif almadığı sürece Formula 1'e dönmeyeceğini dile getirdi.

Magnussen: "Sadece Mercedes veya Red Bull isterse F1'e dönerim"

Danimarkalı pilot, 2020 sezonunun ardından Haas takımından ayrıldı ve bu yıl IMSA'da yarışmaya başladı.

Geçmişte bir yıl ara verdikten sonra Formula 1'e geri dönen Magnussen, gelecekte ikinci bir dönüşe açık kapı bıraksa da bunu sadece Mercedes ve Red Bull için yapacağını söylüyor.

Fakat Magnussen, hayaller aleminde yaşamadığını dile getirirken, hem Mercedes hem de Red Bull'un kendisine teklif yapmayacağının farkında.

Bundan ötürü farklı kategorilerde galibiyeteler ve podyumlar için mücadeleye odaklanıyor.

AutoWeek'e konuşan Danimarkalı pilot, "Bir Mercedes veya Red Bull'a sahip olacaksam, Formula 1'de yarışmaya 'hayır' demezdim."

"Pek çok yarış pilotunun diyeceğini de sanmıyorum fakat böyle bir şey olmayacak."

"Daha önce de söylediğim gibi Formula 1'de yarışma fırsatından ötürü oldukça mutluyum. Pek çok insan Formula 1'de bu kadar uzun yıllar yarışma fırsatına sahip olamıyor."

"Bu konuda çok mutluyum. Orada harika deneyimler yaşadım. Şimdi yeni bir motivasyonum var ve yeniden keyif aldığımı hissediyorum." dedi.

Magnussen eski takımı Haas'ın en geride kalmasından ötürü ise üzgün.

"Onlar için elbette üzgünüm. Çünkü onlar harika insanlar. Orada pek çok dostum var ve onlar benim ailem gibiler. Bu yüzden hepsi için üzgünüm."

"Fakat eminim yeni gelecek kurallarla birlikte her şey kendileri için daha iyi olacak. Temelde tüm takımlar için durum sıfırlanacak. Ön tarafta yine büyük takımların olacağını biliyorum ama umarım daha yakın olacak."

Kevin Magnussen ve Romain Grojean ikilisi, 2018 yılında Haas'ı şampiyona beşinciliğine taşımıştı. Amerikalı ekip sonrasında yavaş yavaş gridin en gerisine düştü. Bunda takımın güncelleme anlamında yanlış yöne gitmesinin de büyük payı vardı.

Nicholas Latifi, Williams Racing, Sergio Perez, Racing Point, and Kevin Magnussen, Haas F1, on the grid

Nicholas Latifi, Williams Racing, Sergio Perez, Racing Point, and Kevin Magnussen, Haas F1, on the grid

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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