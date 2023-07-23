Magnussen: "VF-23 sürüş tarzıma uymuyor"
Kevin Magnussen, 2023 Haas Formula 1 aracının güçlü yönlerini zayıf yönlerine çevirmek için "doğal sürüş stilinden" uzak bir şekilde geliştirilmesinden dolayı "zor durumda" olduğunu kabul ediyor.
Danimarkalı pilot bu hafta sonu yapılacak Macaristan Grand Prix'si öncesinde 19. en iyi zamanı yaparken, takım arkadaşı Nico Hulkenberg Budapeşte'deki yarış 10. başlayacak.
Magnussen sert lastikle sürüş yapmak zorunda kaldıkları ilk bölümde 0.5 saniye kadar yavaş kaldı ve bunun arkasındaki sorunun VF-23'ün zayıf yönleri olduğunu söyledi.
Magnussen, "Bu yılki araçta tutarlılık yakalamakta çok zorlanıyorum."
"Bazı nedenlerden dolayı, düşük yakıt ve yeni lastiklerde araçtan maksimumu almakta biraz zorlanıyorum."
"Benim için çok fazla tutarsızlık var. 3. antrenmanda gördüğünüz üzere, ilk sektörde en iyi zamanı yaptım ve sonra ikinci sektörde en yavaş olan bendim, gerçekten çok uç noktalardayım."
"Sanki her zamanki gücüm bu araçta en büyük zayıflığım haline gelmiş gibi hissediyorum." dedi.
Kevin Magnussen, Haas VF-23
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Magnussen yarış temposundaki hızından memnun olduğunu da sözlerine ekledi.
Daha önce güçlü olduğu noktaların neden şimdi kendisini olumsuz etkilediği sorulduğunda Magnussen, "Mevcut aracın sınırlarından ötürü doğal sürüş tarzım benim aleyhimde işliyor."
"Nico'nun yeni lastiklerle tek turda araçtan daha fazla verim aldığını görebilirsiniz. Dolu depoda ise durum farklı. Yani biraz kafa karıştırıcı bir durum var. Yine de bunun üzerinde çalışacağım." dedi.
Bu gerilemeyi Mart ayındaki testlerden bu yana hissedip hissetmediği sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: "Aracın daha iyiye gittiğini söylemek istiyorum ama sürüş tarzım için durum daha da kötüleşti."
"Sürüş tarzımdan ötürü araçtaki sorunlar gittikçe büyüyor gibi görünüyor."
"Sürüş tarzınızdaki bazı şeyleri değiştirmek zor. Pek çok şeyi değiştirebilirsiniz ama bazı şeyler o kadar doğal ve otomatik oluyor ki bunları değiştirmek zor."
Hulkenberg'den gelen verilere göre hareket edip edemeyeceği sorulduğunda Magnussen, Alman pilotu çok yakından takip etmenin kendisini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.
Magnussen, şöyle dedi: "Onun yaptığı şeyi ve farklılıkların neler olduğunu görebiliyorum. Fakat sürüş stilinizdeki bazı şeyleri değiştirmek gerçekten zordur."
"Sizin için çok doğal olan şeyleri değiştirirseniz, kendinizi hiç kimsenin olmadığı bir yerde bulursunuz..."
"Bir önceki yılın aracında böyle bir sorunumuz hiç olmadı. Şimdi birdenbire kendimi zor durumda buldum."
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