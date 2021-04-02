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Formula 1 / Son dakika

Magnussen, Red Bull’un teklifini reddetmesinin sebebini açıkladı

Kevin Magnussen, geçmişte Red Bull'dan Toro Rosso ekibine katılmak için “gayri resmi bir teklifi” neden reddettiğini anlattı.

Magnussen, Red Bull’un teklifini reddetmesinin sebebini açıkladı

Magnussen'in Formula 1'deki kariyeri çok umut verici bir şekilde başladı. 2014 yılında McLaren ile piste ilk adımını attığında gelecek için parlak bir beklenti olarak görüldü. Avustralya'daki ilk yarışında kazandığı podyum, bunu daha da vurguladı.

Ancak bu noktadan sonra işler Magnussen’in umduğu gibi gitmemeye başladı. 2015 yılında Fernando Alonso’nun takıma dönüşüyle birlikte test ve yedek sürücülüğe alınan Magnussen yıl sonunda da McLaren ile yollarını ayırdı.

2016’da Renault'ya katılan ancak pek de iyi bir yıl geçiremeyen Danimarkalı pilot, bir sonraki sezon için Romain Grosjean’ın takım arkadaşı olması için Haas takımı ile anlaştı. Sonrasında, 2018 yılında Haas en iyi sezonunu geçirdi.

Magnussen sezon boyunca çok iyi performans gösterdi ve beşinci oldukları yılda, takımı için 56 puan topladı. Fakat yılın sonuna doğru verilmesi gereken bir karar vardı.

Daniel Ricciardo sürpriz şekilde Red Bull’dan Renault’a geçince, Pierre Gasly de Red Bull'a geçmişti ve Toro Rosso takımında boş bir koltuk oluştu.

Magnussen, takımın ona potansiyel bir anlaşma ile geldiğini fakat Haas’ta kalmanın kariyeri için daha iyi olacağını düşündüğü için bunu geri çevirdiğini söyledi.

Magnussen, “Onlarla konuştuğumuzda, Red Bull koltuğu için düşündükleri bir aday (Gasly) olduğu açıktı, ancak Toro Rosso'da bir boşluk olacağını belirttiler."

“Bir sözleşme ya da bunun gibi bir şey sundukları bir durum değildi, ama açıkça bir seçenekti."

“Bu fırsatı geri çevirmeyi seçtik çünkü Haas'ta gerçekten iyi hissediyordum ve 2018 boyunca sahip olduğumuz olumlu gelişime devam edebileceğimize inanmıştık.” dedi.

Ne yazık ki 2019, Haas için bir düşüşün başlangıcı olduğunu kanıtladı. Magnussen, 2020 yılının sonunda takımdan ayrıldı ve F1'e veda etti.

Çeviri: Selin Elif Köse

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