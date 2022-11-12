Magnussen, pole pozisyonunu erkenden kutlayarak uğursuzluk getirmek istememiş

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Magnussen, Brezilya GP sıralamalarının 3. bölümündeki ilk turlarda en hızlı turu atarken bu turun ardından gelen yağmur kendisi için büyük bir fırsat oldu.

İlk turların ardından en hızlı turu attığını mühendisi Mark Slade'den öğrenen Magnussen ona cevap olarak, "Benimle dalga geçiyor olmalısın!" demişti.

O esnada George Russell'ın spin atarak aracını çakıl alana saplamasının ardından kırmızı bayrakla seansın durdurulması sonrasında pilotlar pite döndüler. Yağmurun şiddetini arttırmasıyla Magnussen'in pole pozisyonunu alacağı kesinleşmiş gibiydi ancak garaja dönen Magnussen, takımına pole pozisyonu kesinleşene kadar kutlama yapmamalarını söyledi.

Magnussen, pole pozisyonu kesinleşene kadar yaşananları aracında bekledi ve seans sonlanıp pole pozisyonu kesinleştikten sonra aracından büyük bir coşkuyla indi.

O anları anlatan Magnussen, "Korkuyordum çünkü geride daha 8 dakika civarında zaman vardı. Garaja döndükten sonra ne kadar yağmur yağdığını göremiyordum."

"Seans yeniden başladığında, pist koşulları insanların derecelerini iyileştirebilecekleri kadar iyi olacak mıydı? En hızlı araca sahip olmadığımızı biliyorduk. Tüm araçlar içerisinde durumu en iyi yöneten biz olduk. Kuru pistte kimsenin piste çıkmasını istemiyordum."

"Uğursuzluk getirmek istemedim. Araç içerisinde batıl inançlara sahiptim. Kesinleşene kadar kutlayamazdım." dedi.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team celebrates pole position Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Magnussen, sıralamalarda takımının her şeyi doğru yaptığını, özellikle de Q3 başlamadan önce kendisini pit yolunun sonuna ilk gönderme kararının çok doğru olduğunu söyledi.

Magnussen, "Takım için ne gündü ve ne performanstı ama! Bugün her şeyi sonuna kadar kullandık. Garajdaki ekip, pit duvarındaki ekip her şeyi doğru yaptı. Beni piste çıkan ilk araç yapmaları, bugün gerçekten oyunu değiştiren şeydi. Bana pist üstünde en iyi anı sundular."

"Takım içerisindeki iletişim mükemmeldi. Risk yönetimi ve iyi pist üstü pozisyonu açısından doğru kararları aldık. Bu açıdan takım harika bir iş çıkardı." dedi.

Magnussen, sıralamaların birinci ve ikinci seansında da yedinci olarak güçlü performans sergilemişti. Haas pilotu normal şartlarda oralarda bir yerde olması gerektiğini söyledi.

Magnussen, "2. seansın ardından derecelere baktığımda, bunun en iyi seansım olabileceğini, kariyerimde pole pozisyonuna en çok yaklaştığım an olabileceğini düşündüm. Ve haklıydım!"

"Pole pozisyonunda olmayı hayal etmiyordum. Bu mücadelenin içerisinde olabileceğimizi düşünmüyordum. Tabii ki ancak bu tür şartlarda takım olarak doğru kararlar alarak fark yaratabilirsiniz." dedi.