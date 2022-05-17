Magnussen: "Podyum hayal değil"
Haas pilotu Kevin Magnussen, eğer her şeyi doğru yaparlarsa podyuma çıkabileceklerine inanıyor
Kevin Magnussen, kariyerinin ilk ve tek podyumunu 2014 yılındaki ilk Formula 1 yarışında elde ederken, o günden bu yana en iyi dördüncülük oldu.
Danimarkalı sürücü, zaman zaman iyi yarışlar çıkarsa da bazen doğru araca sahip değildi ya da buna sahip olduğunda da doğru yerde olamadı.
Bu yıl Red Bull ve Ferrari üstün göründüğü için herhangi bir takımın podyuma çıkması, bu iki takımda yarışan isimlerin sorun yaşamasına bağlı.
Fakat Kevin Magnussen, Haas'ın bu yıl iyi bir tempoda olduğunu ve eğer bu iki takımın hemen ardındaki grubun başında yer alırlarsa, podyuma çıkabileceklerini düşünüyor.
Crash.net'e konuşan Magnussen, “Bir podyumun imkansız olduğunu düşünmüyorum."
"Saf hızımız sayesinde ilk üçe girmemiz ve bu konumu bitiş çizgisine kadar korumamız pek olası değil. Bunu yapabileceğimize inanmıyorum."
"Ancak geri kalan grubun en iyisiyseniz, sürekli olarak yedinci oluyorsanız, geçişin zor olduğu bir piste gittiğiniz zaman çok fazla araç yarış dışı kaldıysa ve güvenlik aracı piste doğru noktada girdiyse o zaman bir podyum elde etmek mümkün."
"Bu zaten oldu. Geçen yıl sadece iki takım podyuma çıkamadı. Bu yüzden bence bunu başarmak mümkün. Podyum hayali kuruyorum, ki tüm ekibimiz kafasında bu küçük hayali taşıyor."
"Konsantrasyonumuzu koruyup, orta gruptaki rakiplerimizin önüne geçmeye çalışmamız gerekiyor. Bir gün podyuma çıkarsak harika olacak ve çılgın bir parti vereceğiz!” dedi.
Kevin Magnussen, Haas VF-22, makes a pit stop
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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