Magnussen: "Podyum hayal değil"

Crash.net'e konuşan Magnussen, “Bir podyumun imkansız olduğunu düşünmüyorum."

"Saf hızımız sayesinde ilk üçe girmemiz ve bu konumu bitiş çizgisine kadar korumamız pek olası değil. Bunu yapabileceğimize inanmıyorum."

"Ancak geri kalan grubun en iyisiyseniz, sürekli olarak yedinci oluyorsanız, geçişin zor olduğu bir piste gittiğiniz zaman çok fazla araç yarış dışı kaldıysa ve güvenlik aracı piste doğru noktada girdiyse o zaman bir podyum elde etmek mümkün."

"Bu zaten oldu. Geçen yıl sadece iki takım podyuma çıkamadı. Bu yüzden bence bunu başarmak mümkün. Podyum hayali kuruyorum, ki tüm ekibimiz kafasında bu küçük hayali taşıyor."

"Konsantrasyonumuzu koruyup, orta gruptaki rakiplerimizin önüne geçmeye çalışmamız gerekiyor. Bir gün podyuma çıkarsak harika olacak ve çılgın bir parti vereceğiz!” dedi.