Magnussen: "Perez'in hamlesi b*ktandı"
Haas pilotu Kevin Magnussen, Sergio Perez'in temasından memnun görünmüyor fakat olayı büyütmek de istemiyor.
Kevin Magnussen'in Japonya'daki yarışı, Sergio Perez'in kendisine temas etmesi ve spin atmasına sebep olması nedeniyle heba oldu.
Sonrasında pite giren ve gerileyen Magnussen, hafta sonunu puansız kapattı.
Yarışın ardından Magnussen, şöyle konuştu: "Sergio spin atmama neden oldu ve yarışım mahvoldu."
"Pite girmek zorunda kaldık ve bu da çift pit stop stratejisi için çok erkendi."
"Bunu yapmaya mecburduk çünkü üç pit stop daha kötü olabilirdi, bu yüzden sıkışıp kaldım. Eğer 6-7 tur sonra olsaydı o zaman sorun olmayabilirdi."
"Tüm yarış boyunca lastiklerimi korumaya çalıştım ve yine de olması gerekenden çok daha fazla aşınma vardı."
5 saniyelik bir cezanın bunun için yeterli olup olmadığı sorusuna Magnussen, "Bence bunu yaparken kendini cezalandırdı, bunu yapmanın getirdiği doğal bir ceza var."
"Onun için iyi görünmüyor fakat olan oldu. Bizler yarışıyoruz."
"B*tan bir pozisyondaydı ve b*tan bir hareket yaptı."
Kevin Magnussen, Haas F1 Team, arrives on the grid
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Magnussen, sıralama turları dışında pozitif bir şey bulma açısından zor bir hafta sonu olduğunu ekledi.
Danimarkalı pilot, "Şahsen, sıralama turlarının kendi açımdan olumlu geçtiğini düşünüyorum ama yine de 15. sıra tatmin edici değildi."
"Bu yüzden sanırım yapabileceklerime odaklandım ve kontrolümdeki şeyleri yaptığımdan emin olmaya çalıştım."
"Katar da böyle olacak. Oraya hiç gitmedim ama çok hızlı bir pist, bir bakıma bu piste benziyor. Uzun, akıcı ve hızlı virajları var. Bizim pistimiz pek sayılmaz."
"Austin'e kadar hayatta kalmaya çalışacağız. Bu araçla Singapur'da puan aldık. Yani o pist aracımıza daha uygun."
"Her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmak için nedenleriniz vardır ve Katar'da da bunu yapacağız." dedi.
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