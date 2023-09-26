Prime'a abone ol
Önceki / Williams: "Lawson ve Sargeant'ı karşılaştırıyoruz"
Formula 1 / Japonya GP Haberler

Magnussen: "Perez'in hamlesi b*ktandı"

Haas pilotu Kevin Magnussen, Sergio Perez'in temasından memnun görünmüyor fakat olayı büyütmek de istemiyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Kevin Magnussen, Haas VF-23

Kevin Magnussen'in Japonya'daki yarışı, Sergio Perez'in kendisine temas etmesi ve spin atmasına sebep olması nedeniyle heba oldu.

Sonrasında pite giren ve gerileyen Magnussen, hafta sonunu puansız kapattı.

Yarışın ardından Magnussen, şöyle konuştu: "Sergio spin atmama neden oldu ve yarışım mahvoldu."

"Pite girmek zorunda kaldık ve bu da çift pit stop stratejisi için çok erkendi."

"Bunu yapmaya mecburduk çünkü üç pit stop daha kötü olabilirdi, bu yüzden sıkışıp kaldım. Eğer 6-7 tur sonra olsaydı o zaman sorun olmayabilirdi."

"Tüm yarış boyunca lastiklerimi korumaya çalıştım ve yine de olması gerekenden çok daha fazla aşınma vardı."

5 saniyelik bir cezanın bunun için yeterli olup olmadığı sorusuna Magnussen, "Bence bunu yaparken kendini cezalandırdı, bunu yapmanın getirdiği doğal bir ceza var."

"Onun için iyi görünmüyor fakat olan oldu. Bizler yarışıyoruz."

"B*tan bir pozisyondaydı ve b*tan bir hareket yaptı."

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, arrives on the grid

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, arrives on the grid

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Magnussen, sıralama turları dışında pozitif bir şey bulma açısından zor bir hafta sonu olduğunu ekledi.

Danimarkalı pilot, "Şahsen, sıralama turlarının kendi açımdan olumlu geçtiğini düşünüyorum ama yine de 15. sıra tatmin edici değildi."

"Bu yüzden sanırım  yapabileceklerime odaklandım ve kontrolümdeki şeyleri yaptığımdan emin olmaya çalıştım."

"Katar da böyle olacak. Oraya hiç gitmedim ama çok hızlı bir pist, bir bakıma bu piste benziyor. Uzun, akıcı ve hızlı virajları var. Bizim pistimiz pek sayılmaz."

"Austin'e kadar hayatta kalmaya çalışacağız. Bu araçla Singapur'da puan aldık. Yani o pist aracımıza daha uygun."

"Her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmak için nedenleriniz vardır ve Katar'da da bunu yapacağız." dedi.

paylaşım
yorumlar

Williams: "Lawson ve Sargeant'ı karşılaştırıyoruz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Newey: "Ferrari, Hamilton ve Alonso ile çalışmadığım için duygusal anlamda pişmanım"

Newey: "Ferrari, Hamilton ve Alonso ile çalışmadığım için duygusal anlamda pişmanım"

Formula 1

Newey: "Ferrari, Hamilton ve Alonso ile çalışmadığım için duygusal anlamda pişmanım" Newey: "Ferrari, Hamilton ve Alonso ile çalışmadığım için duygusal anlamda pişmanım"

2024 MotoGP takvimi açıklandı!

2024 MotoGP takvimi açıklandı!

MotoGP

2024 MotoGP takvimi açıklandı! 2024 MotoGP takvimi açıklandı!

Piastri: "Yarışta temposunda geliştirmem gereken şeyler var"

Piastri: "Yarışta temposunda geliştirmem gereken şeyler var"

Formula 1
Japonya GP

Piastri: "Yarışta temposunda geliştirmem gereken şeyler var" Piastri: "Yarışta temposunda geliştirmem gereken şeyler var"

Son Haberler

Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek"

Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek"

F1 Formula 1

Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek" Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek"

Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var"

Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var"

F1 Formula 1
Japonya GP

Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var" Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var"

Jessica Hawkins, Aston Martin F1 ile ilk tam test sürüşünü gerçekleştirdi

Jessica Hawkins, Aston Martin F1 ile ilk tam test sürüşünü gerçekleştirdi

F1 Formula 1

Jessica Hawkins, Aston Martin F1 ile ilk tam test sürüşünü gerçekleştirdi Jessica Hawkins, Aston Martin F1 ile ilk tam test sürüşünü gerçekleştirdi

Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor"

Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor"

F1 Formula 1
Japonya GP

Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor" Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol