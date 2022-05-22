Magnussen: "Olayın sıcağında sinirli olabiliyorsunuz"

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Lewis Hamilton harici tüm pilotlar yarışa yumuşak lastiklerle başlarken, Hamilton orta lastiklerle başlamıştı ve startın ardından önündeki isimleri zorlamaya başladı. Hamilton'ın Sainz'ın arkasında olduğu noktada Magnussen dışarıdan atak yapmaya çalıştı ve iki pilot temas yaşadı.

Bu temas nedeniyle Magnussen pist dışına çıkarken Hamilton lastik patlattı ve yarışta 19. sıraya kadar gerileyerek pite geldi.

Bu olayın ardından Hamilton telsizden "Birisinin kendisine vurduğunu" söylerken, Magnussen küfürlü bir şekilde başlayıp, "Hamilton ne yaptığını biliyordu, bana çarptı." dedi.

Hakemler bu teması ilk başta not ettiler ancak sonrasında daha fazla yaptırıma gerek olmadığını belirttiler. Bu temasın ardından Hamilton ilk başta umutsuz olsa da harika bir yarış çıkardı ve 4. sıraya kadar yükseldi ancak aracı aşırı ısındığı için son anda Carlos Sainz'a bir sıra vermekten kurtulamadı. Magnussen ise yarışı bitirebilenler içerisinde sondan ikinci oldu.

Telsiz mesajı sorulduğunda Magnussen, "Evet, olayın sıcağında her zaman sinirli oluyorsunuz. Neler olduğunu gidip yeniden izleyip neler olduğuna bakacağım. Ardından yaşananları geride bırakacağız." dedi.

Özellikle Hamilton'ın hatası olup olmadığı sorulduğunda ise Magnussen, "Henüz bilmiyorum. Olayın sıcağında o şekilde konuştum. Bazen bir şeyler söylüyorsunuz ancak yarıştan sonra baktığınızda farklı bir hikaye olduğunu görüyorsunuz." şeklinde cevap verdi.

Yarışı değerlendiren Magnussen, "Sıralamalarda 8. olduk ve bugün puan kazanan çoğu araçtan daha hızlı araca sahip gibiydik. Bu yüzden hayal kırıklığı yaşıyorum. Ancak biliyorsunuz. Bu gece uyuduktan sonra sıradaki yarış için uyanacağım."

"Performansımız olumluydu. Bu hafta sonu aracın performansı iyiydi. Çoğu takım güncelleme getirirken, biz mevcut araçla devam ettik. Bu açıdan Monako'ya çok fazla pozitif şeyle gidiyoruz." dedi.

İlk tur teması olmasaydı nasıl bir yarış olacağının sorulması üzerine Magnussen, "Dürüst olmam gerekirse bilmiyorum. Araçtan daha yeni indim. Bir fikrim yok." dedi.