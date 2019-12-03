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Formula 1 / Son dakika

Magnussen: “Mühendisim McLaren’da çalışmayı hak ediyor”

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Magnussen: “Mühendisim McLaren’da çalışmayı hak ediyor”
3 Ara 2019 07:20

Kevin Magnussen, Haas’ın performans mühendisi Jose Manuel Lopez’in Formula ‪1’de‬ daha iyi bir işi ve McLaren’da çalışmayı “hak ettiğini” söyledi.

McLaren’da bu yıl Lando Norris’in yarış mühendisliğini yapan Andrew Jarvis, sezon sonu itibariyle görevinden ayrıldı.

İkili yarış sonunda duygulu anlar yaşarken, Norris’in yeni yarış mühendisinin kim olacağı belirsizdi.

Son çıkan haberlere göre Norris’in yeni yarış mühendisi Haas’ın performans mühendisi Jose Manuel Lopez olacak.

Haas pilotu Magnussen, Abu Dabi'deki Ekstra Bladet gazetesine verdiği demeçte, Lopez’in bunu hak ettiğini söyledi.

Magnussen, “Bunu gerçekten hak ediyor. İnanılmaz derecede yetenekli bir mühendis ve kendisine en iyisini diliyorum.”

“Onun ayrıldığını gördüğüm için gerçekten üzgünüm ama her zaman onun gibi birini elde tutmanın zor olacağını hissettim.”

“Yarış kariyerim boyunca çalıştığım en uzun süreli mühendis, bu yüzden çok şey ifade ediyor. Bu akşam oturup bir-iki bira içeceğiz.” dedi.

Haas'ın henüz Lopez'in yerine herhangi bir ismi geçirmediğine inanılıyor.

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