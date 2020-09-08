Magnussen, Mugello'da çok az geçiş olacağını düşünüyor

Mugello, bu yıl takvime dahil olan birkaç yeni pistten bir tanesi ve pistte çok sayıda hızlı viraj bulunuyor.

Uzun ana düzlükte sürücülerin birbirlerini geçmesi mümkün görünüyor ancak bunun dışında atak yapılabilecek neredeyse hiç yer yok.

Ayrıca uzun düzlükte sürücüler yine birbirlerinin hava koridorunu kullanmak isteyebilir ve böyle bir durumda Monza tarzı bir görüntü ortaya çıkabilir.

Kevin Magnussen pisti şöyle yorumladı: "Simülatörde pistin tamamen benzersiz olduğunu görebiliyordum. Pist hızlı ve çok düzgün. Pek çok yüksek hızlı viraj var ve lastikler üzerindeki yük oldukça yüksek olacak."

"Geçiş yapmak muhtemelen zor olacak. Ama belki uzun ana düzlükten ötürü pozisyon savaşı vermek mümkün olabilir. Yine de yüksek hızlı virajlarda öndeki araca yakın kalmak zor zor olacak."

Romain Grosjean hem Mugello'da yarışmayı hem de sonrasındaki arayı sabırsızlıkla bekliyor.

"Pist harika. Birincisi, güzel bir yerde bulunuyor ve inişler/çıkışlar var. Ayrıca pist çok hızlı ve yavaş viraj yok. Mugello'nun hızlı ve orta hızda virajları ve çok uzun bir düzlüğü var. Bence 2020 aracını orada sürmek çok güzel olacak."

"Mugello'dan sonraki tekrar dinlenebileceğim ve ardından Sochi'deki yarış için hazırlanmaya başlayacağım. Rusya'ya nasıl gideceğimizi görmeliyiz, bu istediğimiz kadar kolay değil."

"Sonra normal programımıza geri döneceğiz ve işler biraz daha kolaylaşacak. Nürburgring'e giderken yanımda bir kışlık ceket de götüreceğim!"