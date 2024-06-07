Magnussen: "Monako'da Perez beni gördüğü halde alan bırakmadı"
Kevin Magnussen, Monako'da Sergio Perez ile yaptığı kazadaki en büyük hatasının, Red Bull'lu rakibinin onu gördükten sonra kendisine alan bırakacağına güvenmek olduğunda ısrar ediyor.
Fotoğraf: LAT Images
Danimarkalı pilot Monako Grand Prix'si açılış turunda Perez'le temas ettikten sonra yarış dışı kaldı.
Bu temastan takım arkadaşı Nico Hulkenberg de etkilenmiş oldu.
Monako'dan bu yana kazanın tekrarlarını izleyen Magnussen, Perez orada olduğunu bildiği halde neden kendisine yeterince yer verilmediğini hâlâ anlamadığını söyledi.
Magnussen, perşembe günü Montreal'de yaptığı açıklamada, "Checo'yu kirli yarışan bir pilot olarak görmüyorum. Ama bana yer bırakmamasına şaşırdım."
"Belli ki gözümü korkutmak ve geri çekilmemi sağlamak için beni duvara doğru itti. Ama kesinlikle bu şekilde yarışmamalıyız."
"Beni görmediğini iddia edemez çünkü beni gördü ve düz gitmemin sebebi buydu. Beni gördüğü için bana alan bırakacağına güveniyordum."
"Beni gördüğünden emin olmasaydım, muhtemelen geri çekilirdim. Ama beni gördüğü çok açıktı. Bu yüzden; tamam, bir araç genişliği bırakacak diye düşündüm. Bunu yapacağına güvenmiştim ama ona güvenmemem gerekirdi."
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Magnussen, normal yarış sonrası analizlerin çarpışmalarda kimin suçlu olduğuna dair alternatif bir bakış açısı sunabildiğini, ancak bu durumda Perez'in esas hatalı olduğu yönündeki ilk kararının arkasında durduğunu söyledi.
"Olaya birçok kez baktım."
"Olay gerçekleştiğinde kendinizi haklı görürsünüz ancak dışarıdan gördüğünüzde ne olduğuna dair görüşünüz genellikle değişir. Ama bu durumda çok fazla değişmedi."
Magnussen ayrıca ön tekerleğini Red Bull'un yanında belirli bir noktaya getirdiğinde, güvenli bir şekilde geri çekilebileceği anın ötesine geçtiğini düşünüyordu.
"Duvara çok yakın olduğunuz bir noktaya geliyorsunuz ve kilitleniyorsunuz. Çünkü o zaman fren yapsaydım, ön tekerleğime temas edecekti."
"Geri dönüşü olmayan bir nokta var ve onun merhametine kalıyorsunuz. O ana kadar beni gördüğünden emindim çünkü ivme kazanır kazanmaz için sağa doğru gitti."
"Beni gördüğüne hiç şüphe yok. Beni gördüğünden emin olmasaydım muhtemelen geri çekilirdim."
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