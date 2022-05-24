Magnussen: "Monako'da geçiş yapmak yine zor olacak"

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Formula 1'de geçişleri artırmak amacıyla bu yıl yeni araçlar kullanılmaya başlandı ve buna rağmen bazı yarışlarda geçişler yine az olmuştu.

Monako'nun, geniş ve ağır araçlar nedeniyle geçişin en az olduğu yarış olması bekleniyor.

Haas pilotu Kevin Magnussen de böyle düşünen isimlerden birisi.

Danimarkalı pilot şöyle konuştu: "Modern araçlar rakibinize daha yakın gitmenize ve birbirinizi yakından takip etmenize izin veriyor ancak Monako hâlâ çok zor bir pist. Bu yüzden büyük olasılıkla önceki yıllara kıyasla çok fazla fark olmayacak."

"Monako'nun her zaman harika yarışlar sunduğunu düşünüyorum fakat geçiş yapmak bunun bir parçası değil."

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Yine de bu pistin Formula 1'in ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyorum. Pist gerçekten zor ama Monako'ya gitmek çok eğlenceli. Bir yandan buna alışmış durumdayız ama baktığınızda Monako'da F1 araçlarıyla yarış düzenlemek tam bir çılgınlık. Caddeler çok dar ve araçlar çok hızlı. Yani inanılmaz fakat eğlenceli."

Haas son yarışlarda önemli puan fırsatlarını değerlendiremedi ve İspanya da bunlardan birisiydi.

Haas takım patronu Gunther Steiner, son yarışla alakalı şunları söyledi: "Elbette İspanya GP bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bazı açıklardan en iyi şekilde hareket edemedik. Bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor."

"Dördüncü virajda Kevin ile olan olayı etkileyemezdik ve o andan itibaren sadece güvenlik aracı umabiliyorduk. Mick'e gelirsek gelecekte stratejiyi nasıl daha iyi kullanacağımızı anlamalıyız. Hemen sonuca varmak istemiyorum çünkü strateji tamamen yanlış değildi. Bu açıdan önce analiz yapmamız gerekiyor."

"Takım olarak nerede olduğumuzu söylemek zor çünkü kimin güncellemesinin çalıştığını bilemeyiz. Mercedes ve Alfa Romeo'nun geliştiği ortada ama diğerlerinin nerede olduğunu bilmiyorum. Şartlar yılın bu zamanında İspanya için alışılmadık derecede sıcaktı. Güç dengesindeki değişiklikleri anlamak için birkaç yarış daha beklemek gerekiyor."

"Yeni parçalar getirmedik ama ayarlar sayesinde en azından sıralama turlarında hızlıydık. Aracımız hâlâ iyi bir potansiyele sahip ve İspanya'da iyi görünüyorduk."

"Çoğu şeyin piste bağlı olduğu yakın orta grubun içerisindeyiz. Bazı yarışlarda bazı araçlar, bazı yarışlarda diğer araçlar hızlı."