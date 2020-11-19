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Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Mick Schumacher, Haas için harika bir seçim olur"

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Magnussen: "Mick Schumacher, Haas için harika bir seçim olur"
Ekleyen:
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Haas F1 pilotu Kevin Magnussen, Amerikalı ekibin Mick Schumacher'le anlaşması gerektiğini düşünüyor.

Mick Schumacher, gelecek sezon Haas'a geçebilecek isimlerden bir tanesi konumunda yer alıyor.

Alman pilot bu yıl Formula 2'de harika bir performans ortaya koydu ve sezonu şampiyon olarak tamamlayacak gibi görünüyor.

Sezon sonunda Haas'a veda edecek olan Kevin Magnussen, Mick Schumacher'in Haas için çok faydalı bir isim olacağı görüşünde.

In The Pink podcastinde Magnussen şöyle dedi: "Genç sürücüler arasında çok iyi adaylar var."

"Schumacher'in de aday listesinde olması gerektiğine inanıyorum. Öyle olup olmadığını gerçekten bilmiyorum, çünkü ne Gunther Steiner ne de Gene Haas bana bu konuda bir şey söylemedi."

"Mick'le tanıştım ve konuştum. O gerçekten çok zeki bir genç adam, beni etkiledi. Büyük bir yeteneği var, Formula 2'de lider ve aracını mükemmel bir şekilde kullanıyor."

Mick Schumacher, Alfa Romeo Racing

Mick Schumacher, Alfa Romeo Racing

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas F1

Kevin Magnussen, Haas F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Sözleşmenin şartları ne olursa olsun, Mick iyi bir anlaşma olacak. Yeteneklerinden ve sürüşünden gerçekten eminim. Takım onun gelişinden faydalanacak."

Magnussen ayrıca genç sürücülerin Formula 1'de kendilerine koltuk satın aldığıyla ilgili yorumları ise şöyle açıkladı: "Tüm pilotlar bir dereceye kadar takımlara ticari fayda sağlıyorlar."

"Birisi sadece bir çek yazar ve direksiyonun arkasına geçer. Zengin ailelerden gelen sürücüler bazen tüm takımları satın alıyorlar, ancak tüm pilotlar, hatta çok iyi olanlar bile takımlarına ticari faydalar sağlıyorlar. Örneğin bir pilotun kariyerini yıllarca destekleyen ve seriye katıldığı ekiple sözleşme imzalayan partnerleri olabilir."

"Haas'ın direksiyonuna kimin geçeceğini bilmiyorum ama ekibin, takıma sponsorlar getirebilecek birine ihtiyacı var. Elbette ideal açıdan bu sürücünün deneyime sahip olması gerekiyor. Fakat Mick Schumacher da dahil olmak üzere, deneyim eksikliğini hızla ortadan kaldırabilecek ve sonuçlar alabilecek pek çok genç sürücü var."

 
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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