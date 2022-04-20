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Formula 1 Haberler

Magnussen: "Mick bahane aramıyor, hatasını her zaman kabulleniyor"

Haas pilotu Kevin Magnussen, Mick Schumacher'in hatalarını her zaman kabullenen ve bunlardan dersler çıkaran bir yapıda olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Magnussen: "Mick bahane aramıyor, hatasını her zaman kabulleniyor"
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Formula 1'den ayrı geçirdiği bir yıllık süreye rağmen bu yıla çok iyi başlayan Kevin Magnussen, ilk iki yarışta puan almayı başardı. Topladığı bu puanlar sayesinde de pilotlar şampiyonasında takım arkadaşının önünde yer alıyor.

Bazıları Mick Schumacher'in performansını yetersiz buluyor fakat Magnussen benzer görüşte değil.

Magnussen, "Takım arkadaşıma kıyasla daha fazla deneyimim var ve tabii ki bunu kullanmaya çalışıyorum."

"Ancak katıldığım yarış sayısının daha fazla olması takımda özel bir statüye sahip olduğum anlamına gelmiyor."

"Mick Formula 1'de sadece bir yıl geçirdi, ama iyi gidiyor çünkü o, zeki bir adam. Takım, ikimizi de dinliyor ve ben de Mick'e mümkün olduğunca açık davranmaya çalışıyorum."

"Ondan bir şey saklamam gerektiğini düşünmüyorum. Rahatım ve eğer ona yardım edebilirsem etmeye çalışıyorum çünkü bunu yapmak tüm takıma ve dolayısıyla da bana fayda sağlıyor."

“O süper iyi bir adam, çok cana yakın, çok kibar. Herkesle arası iyi, herkes onu seviyor. Aynı zamanda çok meraklı ve çok fazla soru soruyor. Takım arkadaşları arasında bu tür bir iletişim Formula 1'de nadiren görülür. Bazı sürücüler fazla gururludur, bazıları bilgi paylaşmak istemez, bazıları ise zayıflık göstermekten korkar. Oysa bunlar Mick'in umurunda dahi değil. O, sadece öğrenmek istiyor."

"Ben de şahsen eskisinden daha rahatım ve o benden daha hızlıysa, ben de ondan bir şeyler öğrenebilirim. Her iki sürücü de takımı bu şekilde ileri taşıyabilir."

"Ayrıca Mick asla bahane aramıyor, kendisine ve ekibine karşı dürüst davranıyor. Eğer varsa, hatasını hemen kabul ediyor. Doğru bir tutumu var ve yeteneği ortada."

"Böyle bir soyadla yarışmak onun için kolay değil çünkü Mick'in babası gelmiş geçmiş en büyük Formula 1 pilotu. Bazıları Mick'in sadece soyadı Schumacher olduğu için Formula 1'de yarıştığını söyleyebilir ancak bu doğru değil. Buraya gelmek için gerekli şeyleri yapmanız gerekiyor ve o, Formula 1'de olmak için gerekeni yaptı, hatta daha fazlasını başardı."

"Formula 3 ve Formula 2'de yarışlar ve şampiyonluklar kazandı. Ben Formula 3'te sadece ikinci olabildim. Bazı sürücüler Formula 1'e girmeden önce şampiyonluk dahi kazanamadı."

"Mick'in burada olmayı hak ettiğini düşünüyorum." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Mick Schumacher, Haas VF-22

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Mick Schumacher, Haas VF-22

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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