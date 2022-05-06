Magnussen, Miami'de Gene Haas için puan kazanmak istiyor

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Haas, bu yıl düzenli olarak puan için savaşabileceği bir konuma geldi ve şimdiye gerçekleştirilen dört yarışın üçünden puanla ayrıldı.

Bu puanların hepsini Magnussen topladı ve sıradaki yarış olan Miami, takım için bir başka önemli yarış daha olacak.

Griddeki tek Amerikalı takım olan Haas, kendi ülkesindeki son puanını 2016 yılında aldı.

Bu yıl takıma dönen Magnussen, bu hafta sonu başta Gene Haas olmak üzere tüm takım için puan almak istediğini söyledi.

Magnussen, "Miami'de iyi bir sonuç almak harika olurdu çünkü biz bir Amerikan takımıyız."

"Gene Haas için puan kazanmalıyız. Şampiyonada yer aldığımız gerçeğini ona borçluyuz ve Amerikalı taraftarlarımızı da memnun etmek istiyoruz. Bu hafta sonu elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Pist iyi görünüyor. Bir tür mini Bakü diyebiliriz. Çok uzun düzlükler, pek çok yavaş viraj ve bir dizi hızlı viraj var. Hız avantajınız varsa geçiş yapmak zor olmayacak."

"Ayrıca Bakü'deki yarışlar her zaman ilgi çekici oldu, umarım burada da aynısı olur." dedi.

Magnussen, Haas'ın bu yıl kaydettiği ilerlemeye de şaşırmadığını söylüyor.

"Çok zor iki yıl geçirdiler. Bence bu, stratejinin bir parçasıydı. 2019'da olmak istedikleri yerden uzaklaştıklarını fark ettiler ve 2020'de muhtemelen yeni nesil araçlara çok erken odaklandılar."

"Son birkaç yılın araçlarının gelişimine mâl olsa da bu yılki araç için çok çaba sarf edildi. Bence bu yüzden son iki yılda Haas'ın bu kadar geride kaldığını ve şimdi takımın geri döndüğünü görüyorsunuz." dedi.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team track walk Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images