Magnussen: "Melbourne, Haas için iyi geçebilir"

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Kevin Magnussen, kendisi için yoğun geçen üç haftanın ardından nihayet bir hafta dinlenme fırsatı buldu ve şimdi Melbourne'de direksiyona geri dönecek.

Danimarkalı pilot, sezonun ilk yarışında beşinci, Cidde'de ise dokuzuncu olup, Haas'a 2019'dan sonra ilk kez arka arkaya iki yarışta puan getirdi.

Sırada Melbourne yarışı var ve burası Magnussen'in ilk ve tek podyumunu aldığı pist. Ayrıca buradaki çoğu yarışta iyi performans sergiledi.

Magnussen, Avustralya GP öncesi şöyle konuştu: "Burada özel olan ne bilmiyorum ama Albert Park'ta çok başarılı yarışlar çıkardım. Örneğin 2018'de dördüncü ve beşinci olabilirdik..."

"Avustralya'daki yarış bize her zaman iyi sonuçlar getirdik fakat bence bu, sadece bir tesadüf."

"Avustralya'ya ve Melbourne'e gelmekten her zaman büyük keyif aldım. Umarım bu sefer her şey yolunda gider."

"Bu yıl rekabetçi bir aracımız var. Onunla nasıl çalışacağımızı öğrenmeye devam ediyoruz. Fakat düşük ve orta hızlı virajlarda, yüksek hızlı virajlara kıyasla daha güçlü olduğumu hissediyorum."

"Yüksek hızlı virajlarda kötü değildik ama düşük ve orta hızlı virajlarda güçlü yönlerimizin daha çok ortaya çıktığını hissediyorum. Bu yüzden Albert Park'ta her şey yolunda olmalı."

Avustralya GP hafta sonu Haas'ın spordaki 125. yarışı olacak ve Magnussen'e bu konudaki görüşleri soruldu.

Danimarkalı pilot, "Haas gerçek bir yarış takımı. Gene Haas tutkulu bir yarışçı ve yarışmaya izin veren büyük bir şirkete sahip. Ekibimizin yapısı çok basit. Kompakt ve aynı zamanda küçük. Çalışanların hepsini tanıyorum, ki bence bu Formula 1 için benzersiz bir durum."

"Haas F1'in yapısı diğer takımlardan farklı. Çok fazla dış kaynak kullanıyoruz fakat bu, iletişimi basitleştiriyor ve belirli bir avantaj sağlıyor. Bir problem ortaya çıktığında onu çözebilir ve yolunuza devam edebilirsiniz. Büyük takımların bunu yapması daha fazla vakit alıyor." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images