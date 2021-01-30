"Magnussen, McLaren'ın telifini geri çevirdi"

Kevin Magnussen, Haas'ın yeni kontrat teklif etmemesi üzerine 2020 sonunda koltuksuz kalmış ve 2021 için IMSA serisine geçme kararı almıştı.

Bir noktada Magnusssen'in adı Alfa Romeo ile anılmıştı ancak İtalyan ekip Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi'den oluşan pilot kadrosunu korudu.

Magnussen geçtiğimiz günlerde 2021 için "Haas'tan daha iyi olmayan bir takımdan" teklif aldığını ve bunu geri çevirdiğini söylemişti.

Japon AS-Web'in haberine göre Magnussen'e teklif yapan takım McLaren'dı.

Sitenin Magnussen'e yakın isimlerden topladığı bilgilere göre, McLaren'ın bu teklifi yarış pilotluğu için değil, yedek pilotluk içindi.

Haberde McLaren'ın her ihtiyaç duyduğunda Mercedes'in yedek pilotu Stoffel Vandoorne'u kullanmak yerine, kendi sürücüsüne sahip olmak olmak istediğine yer verildi.

Ancak Magnussen, tamamen IMSA'ya odaklanmak istedi. Başta yarış hafta sonu olmak üzere simülatör çalışmalarında da yer almayı reddetti ve bu teklifi geri çevirdi.