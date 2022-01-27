Kevin Magnussen'in McLaren dönemi ve sancılı ayrılığı

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16 yaşındaki Magnussen, 2008 yılında F1 aracı test etmek için bir takımla anlaşmış ancak babası buna izin vermemiş. Her ne kadar günümüzde 17-18 yaşındaki pilotlar F1 araçları test etseler de o dönem bu yaştaki pilotların F1 aracı test etmesi yeni bir şeydi. Babası da bu yüzden bu teste pek sıcak bakmamış.

Danimarkalı genç yetenek, her ne kadar 2008 yılında F1 aracı test edemese de birkaç sene sonra F1 aracının koltuğuna oturmayı başardı.

Magnussen, McLaren akademisine katıldı ve 2012 yılı genç pilot testlerinde McLaren'ın F1 aracını sürdü.

20 yaşındaki Magnussen, McLaren akademisine Martin Whitmarsh tarafından alınmış. Danimarkalı pilot, F1 kariyerini Whitmarsh'a borçlu olduğunu düşünüyor.

McLaren'ın genç pilotlarından biri olan Magnussen, 2012 ve 2013 yıllarında İngiliz takımın araçlarını test etme fırsatını elde etti.

Magnussen'e ek olarak, Alex Albon, Nyck De Vries ve Stoffel Vandoorne gibi isimler de McLaren akademisinde yer alan genç yetenekler arasındaydı.

Magnussen, 2013 yılında Stoffel Vandoorne'la birlikte test pilotluğu yapmaya devam etti ve simülatörde de çalışmalarını sürdürdü.

Magnussen, genç pilotların simülatördeki fikirlerinin kullanılmadığını söylüyor. Danimarkalı pilot, simülatörde yer alan pilotların fikirlerinin aracın sorunları çözmesinin F1 pilotları için iyi durmadığını ve bu yüzden simülatördeki fikirlerinin kullanılmadığını belirtiyor.

Magnussen, McLaren'dayken her sabah bir form doldurmaları gerektiğini de dile getiriyor. Bu formda pilotlar; mental ve fiziksel sağlıklarından bahsederek, enerji seviyelerini detaylı bir şekilde anlatmışlar. Takım ayrıca, pilotlardan tüm öğünlerinin fotoğraflarını istiyormuş.

Magnussen, 2012 genç pilot testlerinde

Testlerle ve simülatörler çalışmalarıyla geçen 2012 ve 2013 yıllarının ardından, Magnussen için tam zamanlı bir F1 sürüşünün zamanı gelmişti.

Magnussen'i akademiye alan Whitmarsh, 2014 senesi için Force India ile anlaşmış ve Magnussen'e bu takımda bir koltuk sağlamış. Bunu duyan Ron Dennis, oldukça sinirlenmiş ve anlaşmayı hemen bozmuş.

Magnussen'e büyük değer veren Dennis, bu anlaşmayı bozmasının ardından bu anlaşmayı yapan Whitmarsh'ı da 1 gün sonra kovmuş.

Dennis, Magnussen'in McLaren'da sürmesini istiyormuş. Whitmarsh ise belki de Magnussen'in büyük bir takımda sürmeden önce orta sıralarda tecrübe kazanmasını istiyordu.

2014 senesinde McLaren'la yarışan Magnussen, takım arkadaşı Jenson Button'ın çok disiplinli biri olduğunu belirtiyor. Magnussen, Button'ın değişen koşullara çok iyi uyum sağladığını ve elindeki araçtan en iyisini çıkardığını da ekliyor.

Turbo Hibrit çağının başladığı 2014 sezonu, McLaren için istenildiği gibi geçmedi. Sezonun ilk yarışında podyuma çıkan Magnussen, 2014 senesi boyunca takım içinde kötü bir hava olduğunu söylüyor.

Magnussen, takımdaki neredeyse herkesin önde mücadele edebilecek seviyede olduklarına inandığını ve sadece Button'ın içinde bulundukları durumu gerçekten kavrayabildiğini düşünüyor.

2015 için kontratı bulunmayan Danimarkalı pilot, 2014 senesinde o dönem griddeki en hızlı takımlardan biri olan Williams'dan teklifler almış. Williams, Felipe Massa'nın yerine Magnussen'i takıma katmak istemiş ancak McLaren, Magnussen'e 2015'de de takımda kalacağını belirtmiş.

O dönem takım patronluğu rolünde bulunan Éric Boullier, "Başka yerlere bakmana gerek yok, burada kalacaksın." diyerek Magnussen'e 2015 için takımda kalacağını söylemiş.

Tüm bu sözlere rağmen 2015 senesi için Fernando Alonso'yla anlaşıldı ve Magnussen, koltuğunu kaybetti. Magnussen'in 2015 için birçok talibi vardı ancak McLaren kendisine söz verdiğinden, Danimarkalı bu tekliflere bakmamıştı.

Avustralya GP'de 3. sırada finiş gören Kevin Magnussen, McLaren MP4-29, kapalı parkta kutlama yapıyor

2015 için Alonso'yla anlaşılmasıyla birlikte, Button ya da Magnussen'in koltuğunu bırakması gerekecekti. Magnussen, bunu kararlaştırmak adına sene sonunda Yönetim Kurulu'nun 9 üyesiyle bir oylama yapıldığını söylüyor.

Yönetim Kurulu üyeleri, sırayla takımda kalmasını istedikleri pilotu belirtmişler. Bu oylamada, Magnussen 7 oy almış ve Dennis de oyunu Magnussen'den yana kullanmış. Button'ın aldığı iki oy ise Mumtalakat Holding Company ve Mansour Ojjeh'den gelmiş.

Magnussen'e göre, Mumtalakat Holding Company ile Dennis arasında tartışmalar yaşanıyordu ve bundan dolayı da Mumtalakat Holding Company, Dennis'in oy verdiği kişinin tersine oy vermek istedi.

Magnussen'e göre; Dennis'in oyunu Magnussen'le devam etmek adına kullanmasının ardından, Mumtalakat Holding Company kendi arasında durumu tartıştı ve Dennis'e karşı olabilmek adına Button'a oy verdi.

Mumtalakat Holding Company ve Ojjeh, McLaren'ın %50'sinin sahibiydi ve oyları büyük ağırlık taşıyordu.

Tüm yaşananların ardından Magnussen'le devam edilmedi ve McLaren 2015 için Alonso-Button ikilisiyle yarıştı.

Magnussen koltuksuz kalmıştı ve McLaren, kendisine verdiği sözü tutmamıştı.

Dennis, 2015 için koltuksuz kalan Magnussen'i teselli etmiş ve 2016'da yeniden McLaren F1 aracını süreceğini belirtmiş. Hatta, Button'ın 2015 senesinde beklenen performansı verememesi durumunda sezon ortasında dahi takıma dönebileceğini ifade etmiş.

Dennis'in tesellilerine rağmen Magnussen, 2015 senesinde koltuksuz kalmıştı ve McLaren'ın simülatörünü dahi sürmesine izin verilmiyordu. Danimarkalı pilot, Japonya'daki Super Formula serisinde ya da IndyCar'da yarışarak, bu boş kaldığı dönemde motor sporlarına devam etmek istemiş.

Ancak Dennis, buna izin vermemiş. Magnussen, Formula E'den de bir teklif almış ancak Dennis kendisine söz verdiğinden, bu teklifi de reddetmiş.

Magnussen'e ilk olarak 2015'te kendisiyle devam edileceğine dair söz verilmesinin ardından, şimdi de 2016 için söz verilmişti ancak Magnussen, bir daha asla McLaren F1 aracının direksiyonun başına geçmedi.

McLaren, 5 Ekim 2015 günü Magnussen'le yollarını ayırdığını açıkladı. Bu tarih, Magnussen'in doğum günüydü ve İngiliz ekip, Magnussen'i doğum gününde kovmuştu.

Magnussen, McLaren döneminde kendisine gerçekten yardım eden bir isim olarak ise McLaren'ın İletişim Şefi Matt Bishop'u hatırlıyor. Bishop, Magnussen'e birçok konuda yardımcı olmuş ve koltuksuz kaldığı zorlu süreçte hep yanındaymış.

Magnussen, bir gece arkadaşlarıyla eğlenmek için dışarı çıkmış. Magnussen'in bulunduğu alkollü mekanda bir kişi, Magnussen'i bir başkasıyla karıştırmış ve ona vurmuş. Bu olayın ardından Magnussen'in burnu kırılmış. Bishop, bu kazada Magnussen'i takıma karşı korumuş ve kazayı farklı şekilde anlatmış.

Bir başka durumda ise Magnussen, Speedway motosikleti sürmüş ve elini kırmış. McLaren kontratında, Magnussen'in bu motosikletleri sürmesine izin verilmemekteymiş.

Ayrıca, kontratındaki maddeye göre, Magnussen sadece McLaren'ın takım doktorları tarafından muayene edilebilirmiş. Magnussen, Bishop'u aramış ve Bishop, Danimarkalı pilota bu konuda da yardımcı olmuş.

Yaşanan kaza takıma Speedway motosikletiyle yapılan bir kaza olarak değil de dağ motosikletiyle yapılan bir kaza olarak açıklanmış.

Matt Bishop, McLaren İletişim Şefi, Kevin Magnussen, Haas F1 Fotoğraf: Sutton Images