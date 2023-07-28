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Magnussen, Leclerc'i engellediği için grid cezası aldı

Haas sürücüsü Kevin Magnussen, Ferrari pilotu Charles Leclerc'i engellediği gerekçesiyle grid cezası aldı.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Kevin Magnussen, Haas VF-23

Kevin Magnussen, Q2'nin son anlarında dokuzuncu virajda pist dışına çıktı. Sonrasında yola devam etti ve bunu pistteki kuru hat üzerinden yaptı.

Arkasında Charles Leclerc en hızlı tur denemesiyle geliyordu ancak Magnussen, Ferrari sürücüsünün önünden hemen çekilmedi. Bu durum 16. viraja kadar gerçekleşmedi.

Dolayısıyla Magnussen sıralama turlarından sonra bu an için hakemlere hesap vermek zorunda kaldı.

Magnussen savunmasında Leclerc'e yer açmak için ıslak zemine hemen çıkmasının güvenli olmadığını savundu. Magnussen özellikle de 11. virajdan 15. viraja kadar olan kısmın çok ıslak olduğunu belirtti.

Fakat hakemler, Magnussen'in 10. viraja kadar Leclerc'in arkadan geldiğinden haberdar olmadığı sonucuna vardılar. Ayrıca, takımın ona bir deneme daha yapmak için zorlamaya devam etmesi gerektiğini söylediğine dikkat çektiler.

Sonuç olarak da Leclerc'i gereksiz yere engellediğine kanaat getirildi ve üç sıra grid cezası aldı.

Danimarkalı pilot, pazar günkü yarışa 18. başlayacak.

Kevin Magnussen, Haas VF-23

Kevin Magnussen, Haas VF-23

Photo by: Alessio Morgese

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