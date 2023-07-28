Magnussen, Leclerc'i engellediği için grid cezası aldı
Haas sürücüsü Kevin Magnussen, Ferrari pilotu Charles Leclerc'i engellediği gerekçesiyle grid cezası aldı.
Kevin Magnussen, Q2'nin son anlarında dokuzuncu virajda pist dışına çıktı. Sonrasında yola devam etti ve bunu pistteki kuru hat üzerinden yaptı.
Arkasında Charles Leclerc en hızlı tur denemesiyle geliyordu ancak Magnussen, Ferrari sürücüsünün önünden hemen çekilmedi. Bu durum 16. viraja kadar gerçekleşmedi.
Dolayısıyla Magnussen sıralama turlarından sonra bu an için hakemlere hesap vermek zorunda kaldı.
Magnussen savunmasında Leclerc'e yer açmak için ıslak zemine hemen çıkmasının güvenli olmadığını savundu. Magnussen özellikle de 11. virajdan 15. viraja kadar olan kısmın çok ıslak olduğunu belirtti.
Fakat hakemler, Magnussen'in 10. viraja kadar Leclerc'in arkadan geldiğinden haberdar olmadığı sonucuna vardılar. Ayrıca, takımın ona bir deneme daha yapmak için zorlamaya devam etmesi gerektiğini söylediğine dikkat çektiler.
Sonuç olarak da Leclerc'i gereksiz yere engellediğine kanaat getirildi ve üç sıra grid cezası aldı.
Danimarkalı pilot, pazar günkü yarışa 18. başlayacak.
Kevin Magnussen, Haas VF-23
Photo by: Alessio Morgese
Haas, 2023 aracını geliştirmeye devam edecek
Haas, 2023 aracını geliştirmeye devam edecek Haas, 2023 aracını geliştirmeye devam edecek
Magnussen: "Baba olmanın beni yavaşlattığını sanmıyorum"
Magnussen: "Baba olmanın beni yavaşlattığını sanmıyorum" Magnussen: "Baba olmanın beni yavaşlattığını sanmıyorum"
Magnussen: "Yarışta yapabileceğim hiçbir şey yoktu"
Magnussen: "Yarışta yapabileceğim hiçbir şey yoktu" Magnussen: "Yarışta yapabileceğim hiçbir şey yoktu"
Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük"
Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük" Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük"
Hulkenberg: "Hâlâ lastikleri çok fazla kullanıyoruz"
Hulkenberg: "Hâlâ lastikleri çok fazla kullanıyoruz" Hulkenberg: "Hâlâ lastikleri çok fazla kullanıyoruz"
Magnussen ve De Vries, yarışa pit yolundan başlayacak
Magnussen ve De Vries, yarışa pit yolundan başlayacak Magnussen ve De Vries, yarışa pit yolundan başlayacak
Son Haberler
Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık"
Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık" Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık"
Albon: "Williams, kuruyan pistte güçlü olamıyor"
Albon: "Williams, kuruyan pistte güçlü olamıyor" Albon: "Williams, kuruyan pistte güçlü olamıyor"
Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel"
Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel" Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel"
Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük"
Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük" Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar